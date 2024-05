Tombée aux mains des promoteurs, Paris n'est plus une fête

Le rapprochement entre Les Furtifs et ce premier livre que publie Les voix urbaines, Xavier Capodano l’accepte avec une modestie non feinte. Pourtant, la lecture de cet essai pour qui a traversé le livre de Damasio devient évidente : le premier détaille combien la capitale française est aux mains « de grandes puissances économiques », quand le second extrapolait sur les constats contemporains. Deux facettes, une même médaille.

Gérant de la librairie Le Genre urbain, Xavier Capodano s’est rajouté « un peu de travail », en créant sa maison d’édition qui ouvre donc son catalogue avec ce texte du chercheur indépendant, Hacène Belmessous. « Le constat est simple : en laissant entrer les opérateurs capitalistiques depuis des années, soyons lucides : le ver n’est plus simplement dans la pomme, elle est devenue ver. L’abandon des élus, devenus laquais de ces entreprises, a conduit à ce que Paris ne soit plus la fête que promettait Hemingway. Nous vivons dans le Paris des promoteurs, celui des riches », affirme le libraire-éditeur.

Un désastre observé dans d’autres métropoles européennes et, en somme, au niveau mondial. « Que l’on s’intéresse à Milan, Londres, Berlin ou d’autres, toutes ces métropoles endurent les mêmes pressions. Mises en compétition les unes avec les autres pour devenir attractives, elles produisent des manifestations, tentent de séduire les acteurs économiques, car elles ont besoin de ces ressources. »

L’éditeur ne déclinera cependant pas le travail de recherche effectué pour décrire ce Paris dévoré par la financiarisation et les lobbyings : « L’urbanisme parisien est en train de faire, sans que cela ne choque ni ne scandalise, la fortune des riches et des nantis. Il devient urgent d’ouvrir les yeux : Paris n’est plus une fête », affirme l’ouvrage.

Conclusion ? « On parle d’un enjeu démocratique essentiel : avant de voter, chacun gagnerait à ouvrir ce livre », reprend Xavier Capodano. « Un groupe d’acteurs contrôle cette ville : si aucun contrepoids ne s’y oppose, alors tout est perdu pour les citoyens. »

Au terme d’une année de collecte d’informations et de données chiffrées, Hacène Belmessous met à plat tous les dysfonctionnements de nos démocraties. « Il n’y a ni théorisation complotiste ni alarmisme : le paradoxe tient à ce que tout est devant nos yeux. Hacène a réuni les éléments pour aboutir à cette présentation amplement renseignée et simple à comprendre », poursuit l’éditeur.

Le Genre urbain - 60 Rue de Belleville, 75020 Paris - Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Et de prendre l’exemple de la Tour Triangle, projet architectural démesuré et chantier lancé par l’un des promoteurs les plus imposants sur Paris : Unibail-Rodamco-Westfield. Chiffré à 660 millions €, il sort actuellement de terre, au sein du XVe arrondissement.

« Unibail affiche en 2023 un chiffre d’affaires de 2,3 milliards et une capitalisation boursière de 11,06 milliards — pour ces entreprises foncières et financières, le CA c’est presque annexe », souligne Xavier Capodano. À titre de comparaison, le budget annuel de Paris pour 2024 s’élève à 11,3 milliards €, avec une dette de 8,8 milliards pour 2024.

« En clair un seul opérateur dont l’objectif est uniquement de faire de la rente est aussi puissant sinon plus que la ville de Paris et si l’on prend l’ensemble des sociétés on voit à quel point ce déséquilibre est abyssal. Des associations locales ainsi que des conseillers municipaux ont introduit des recours pour s’opposer à cette construction. Mais le tribunal administratif a rejeté les saisines », poursuit-il.

Pourtant, le Parquet ouvre en juin 2021 une enquête préliminaire pour favoritisme, en regard des concessions octroyées...

« La Tour a finalement été insérée dans le cadre des opérations et constructions associées aux Jeux olympiques. Comment est-ce concevable ? Simple : nombre d’élus de même que des cadres administratifs font partie du même monde que celui des acteurs économiques : on passe de la politique publique au privé et l’on revient. Et de cette manière, la Tour Triangle devient d’utilité publique. »

« L’histoire de la tour Triangle est au bout du compte le miroir grossissant de la faillite démocratique de l’urbanisme parisien. L’empire Unibail-Rodamco-Westfield a réussi cette performance de sou — mettre à la servilité, et les règles du droit, et les élus de la ville. » – Hacène Belmessous, Paris n’est plus une fête

Ce premier livre de la maison Les Voix urbaines « représente un véritable acte militant. Comme beaucoup de confrères, j’y ai longtemps songé : on repère des points aveugles et l’on finit par se lancer, parfois », sourit Xavier Capodano. Pour la distribution, l’éditeur passera par La Générale Librest.

Pour assurer la diffusion, ce sera plus artisanal. « J’ai un vélo cargo : je le remplirai de livres pour faire des tournées dans Paris et peut-être en périphérie. Pour le reste de la France, il faudra plus qu’un vélo cargo, j’imagine. Mais j’avance avec mesure. »

Crédits photo : cabinet d'architectes Herzog & de Meuron