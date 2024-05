Les éditions Martin de Halleux s'essayent au financement participatif

Spécialisées dans les beaux-livres, mais plus encore dans les beaux livres,, les éditions Martin de Halleux ouvrent un financement participatif pour la parution d'un ouvrage exceptionnel, La Forêt de Carl Schildbach. Ce titre réunira les livres-arbres composés par ce gardien de zoo, qui gérera notamment la ménagerie du comte Frédéric II.

Ces livres-arbres sont des créations exceptionnelles, composées par Schildbach à partir de 1780 pour immortaliser ses recherches et constituer une xylothèque insolite. Chaque jour, il collecte branches, feuilles, graines et écorces de différents arbres et, de retour chez lui, sculpte des fruits dans la cire, découpe des feuilles et des fleurs dans les tissus.

Carl Schildbach met en place un schéma cyclique qui, partant du bas à gauche de la boîte, présente les graines, les jeunes pousses, les bourgeons, les branches à différents stades de développement, les fleurs, les fruits, leur maturation, les fruits pourrissants, les feuilles desséchées, les coques au sol et à nouveau les graines. – Les éditions Martin de Halleux

Ces reconstitutions particulièrement fidèles sont ensuite enchâssées dans des boites en bois : bien évidemment, Schildbach prend soin de construire ces écrins avec les essences de bois correspondantes...

Une réunion de spécialistes

Joyau de la collection de Guillaume IX de Hesse-Cassel, la forêt de Schildbach est aujourd’hui conservée au Muséum d’histoire naturelle de la ville de Cassel, en Allemagne. Les éditions Martin de Halleux en font désormais un ouvrage unique, qui a nécessité « un très important travail sur les images, à la fois techniquement par le photograveur, mais également d’un point de vue éditorial dans le choix des valeurs, des densités, de la chromie », indique la maison.

Elle s'est assuré la collaboration des « meilleurs connaisseurs du travail de Carl Schildbach » et des « meilleurs spécialistes de l’édition d’art ». La Forêt de Carl Schildbach associe ainsi Claudie Hunzinger, lauréate du Prix Décembre 2019 et du Prix Femina 2022, Marc Jeanson, botaniste au Muséum national d’histoire naturelle, et Anne Feuchter-Schawelka, chercheuse en sciences de la culture et spécialiste de la xylothèque de Carl Schildbach.

Un financement participatif a été ouvert par l'éditeur, « une nouvelle démarche pour tester les possibilités du numérique dans ma stratégie de développement et de création d'une communauté autour de la maison d'édition », explique l'éditeur Martin de Halleux.

Il est ainsi possible de précommander des exemplaires, en version brochée ou reliée, soit une édition de luxe numérotée, reliée cartonnée, avec un dos toilé. Le financement participatif se trouve à cette adresse.