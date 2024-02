Délais de paiement et retours : les librairies “menacées

Examiné par le Parlement européen, le projet de règlement sur les délais de paiement inquiète considérablement plusieurs marchés du livre du Vieux continent. Le Syndicat de la librairie française, pour certifier ses craintes, a commandé une étude à l’institut Xerfi, afin de mesurer l'impact des principales dispositions de ce texte.

Le verdict est sans appel, puisque 1 300 librairies seraient concernées par une « menace vitale immédiate », laquelle les mènerait rapidement à la fermeture, selon l'organisation professionnelle. Elle réclame en conséquence une exception pour le secteur du livre, afin de préserver des pratiques éprouvées.

Protéger la partie faible

Pour présenter son projet de règlement, la Commission européenne mettait en avant, en septembre 2023, une volonté de protéger les petites et moyennes entreprises contre les faillites. En effet, une sur quatre « est due au fait que les factures ne sont pas payées dans les délais », assurait la CE.

L'une des causes premières des retards de paiement est l'asymétrie du pouvoir de négociation entre un client important ou plus puissant (débiteur) et un fournisseur de plus petite taille (créancier). Cela conduit souvent les fournisseurs à accepter des conditions et des délais de paiement abusifs. – Commission européenne

Pour remédier à cette situation, le règlement européen proposé introduit notamment un délai de paiement maximal unique de 30 jours, pour toutes les transactions commerciales, y compris les transactions entre les sociétés et celles entre les pouvoirs publics et les entreprises. Un délai harmonisé pour l'ensemble de l'Union européenne, et un règlement directement applicable dans tous les États membres.

Une filière particulière

Les libraires français, à l'instar de leurs collègues outre-Quiévrain, déplorent à présent un projet de règlement européen qui ignore les particularités de la filière du livre. La trésorerie des commerces du livre suit en effet un rythme bien différent de celui que l'Union européenne veut imposer.

Les librairies vendent bien autre chose que des « best-sellers » (seuls 5 % des titres vendus en librairie le sont à plus de 20 000 exemplaires). Un livre s’y vend, en moyenne, au bout de 100 jours à partir de sa date d’achat. Comment payer au bout de 30 jours un livre que l’on vend au bout de 100 jours ? – Le Syndicat de la Librairie française

La loi n° 2010-97 du 27 janvier 2010 relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre inscrivait dans la législation française cette réalité. Les échéances de paiement, selon ce texte, peuvent être fixées librement par le fournisseur, dans ces conditions de vente, et non restreintes à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture.

Le libraire a généralement besoin d'un laps de temps plus ou moins conséquent avant le règlement des livres commandés, sachant qu'il sera toujours préférable de payer un ouvrage une fois celui-ci vendu à un client... La librairie reste un commerce aux marges faibles, malgré la faculté de retourner un livre non vendu à l'éditeur. Cette dernière pratique couplée aux délais de paiement permet d'assurer la présence de nouveautés dans les commerces, mais aussi le maintien d'un fonds, et d'offrir une place à la diversité littéraire, sans se limiter aux meilleures ventes.

Une vague de faillites ?

Pour appuyer ses craintes, le Syndicat de la librairie française publie les résultats d'une étude d'impact commandée au cabinet Xerfi. Selon ce dernier, les délais de paiement dépassent de loin les 30 jours en librairie : 76 jours en moyenne pour l’ensemble des produits vendus en librairie et entre 80 et 90 jours pour les seuls livres.

Ces laps de temps importants ne couvrent même pas, en moyenne, la vente effective, puisqu'un titre se vend, en moyenne, 100 jours à partir de sa date d’achat. 8 librairies sur 10 paient leurs fournisseurs à plus de 60 jours.

En cas de raccourcissement des délais de paiement à 30 jours, le cabinet Xerfi estime la trésorerie immédiatement nécessaire pour régler les factures en cours à 112 millions €. 1300 enseignes, soit 1/3 des librairies françaises, se « trouveraient en situation de cessation de paiements ». Les autres ne seraient pas en meilleure posture, puisque 75 % de leurs fonds propres seraient alors mobilisés pour se conformer à la nouvelle réglementation.

Le SLF demande « une dérogation efficace et claire permettant de maintenir la même souplesse contractuelle que celle qui prévaut actuellement ». D'après l'organisation professionnelle, il s'agit de la seule solution viable. Le recours à l'endettement à court terme serait complexe, en raison de la frilosité des banques, tandis que la réduction des stocks menacerait la pertinence de l'offre face à la disponibilité des titres en ligne.

L'étude complète, qui a été menée sur des chiffres de 2019 pour éviter des biais liés aux années Covid, est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, Pierre-Julien Grizel, CC BY-NC 2.0