Mis en examen, Arnaud Lagardère contraint de quitter son poste de PDG

Le PDG du groupe à la tête de Hachette Livre est notamment soupçonné d'avoir « fait financer son train de vie et ses dépenses personnelles en puisant dans les fonds des sociétés Lagardère SAS et Lagardère », selon la formule de l'AFP.

Lagardère SA a indiqué dans son communiqué que la mise en examen concerne principalement des faits liés à des sociétés personnelles appartenant à Arnaud Lagardère et n'impliquant aucune société du groupe Lagardère. Toujours selon l'AFP, une source proche du dossier affirme que les irrégularités « n’ont pas entraîné de préjudice financier pour le groupe Lagardère ».

Cependant, pour ce qui est de Lagardère SA, le Président Directeur Général du groupe est tout de même mis en examen pour des faits datant de 2018 et 2019, qualifiés d'achat de vote, d'abus de pouvoir et de diffusion d'information fausse ou trompeuse, qu'il conteste fermement.

Une mesure provisoire d'interdiction de gérer a été prononcée à son encontre, décision qu'il conteste et contre laquelle il va faire appel, nous apprend le communiqué, mais qui le contraint néanmoins à se démettre de ses mandats exécutifs au sein du groupe.

Pierre Leroy également inquiété

Les administrateurs ont indiqué avoir pris acte de cette mesure et se réuniront prochainement pour prendre toutes les dispositions provisoires requises pour assurer la bonne gouvernance du groupe en attendant la possibilité pour Arnaud Lagardère d'en reprendre la direction effective.

Le communiqué conclut en rappelant que ce dernier bénéficie de la présomption d'innocence, une mise en examen ne préjugeant en rien des suites de la procédure.

À LIRE - Vivendi : un printemps financier aux résultats qui bourgeonnent

L'AFP précise que Pierre Leroy, qui fut à la tête de Hachette Livre entre 2021 et 2023 et par ailleurs ancien directeur général délégué de Lagardère SA, poste qu'il a quitté en mars dernier, a été lui aussi mis en examen, pour « achat de vote, complicité d’abus de biens sociaux et présentation de comptes annuels inexacts ». Son avocate, Me Céline Lasek, n'a pas réagi auprès l'agence. Leroy était resté président de Lagardère Ressources et de Lagardère Paris Racing Ressources, mais aussi administrateur délégué de la Fondation Jean-Luc Lagardère et président de la Fondation Hachette pour la lecture.

Dans les années suivant le décès de Jean-Luc Lagardère, son héritier s'est retrouvé endetté et a été contraint de vendre plusieurs actifs, notamment la branche aérospatiale EADS et plusieurs médias. En novembre 2023, le groupe Lagardère a finalement fusionné avec Vivendi, le géant des médias et de l'édition détenu par Vincent Bolloré.

crédits photo : © Lagardère