La publicité télé pour le livre, une décision qui favorise Vivendi ?

En réponse à la consultation publique de fin mars, le CPE et la FEDEI ont exprimé leur opposition ferme à toute modification des règles actuelles interdisant la publicité pour les livres à la télévision.

Une "vive inquiétude"

Ils ont souligné plusieurs conséquences négatives d'une telle mesure, « déjà largement documentées » :

Les coûts élevés associés à la production et à l'achat d'espaces publicitaires télévisés pourraient pousser les grandes maisons d'édition à se focaliser uniquement sur quelques titres à succès garantis. Cela risque d'intensifier le phénomène de « best-sellerisation », nuisant ainsi à la visibilité de la diversité éditoriale. Un point également soulevé par le communiqué du SNE.

Vivendi, étant le seul acteur présent simultanément dans les secteurs de l'édition et de la télévision, pourrait imposer des tarifs prohibitifs pour la publicité télévisée, limitant l'accès à ce marché pour ses concurrents et favorisant les maisons d'édition de sa filiale Hachette. Cette situation pourrait entraîner une distorsion de concurrence et renforcer la concentration déjà prévalente dans l'industrie de l'édition.

Malgré la légalisation de la publicité télévisée pour les livres sur les chaînes câblées et satellites depuis 2004, il est à noter que les éditeurs ne se sont engagés que de manière très marginale ou expérimentale dans cette voie, explique les signataires du communiqué

Le CPE et la FEDEI évoquent par ailleurs un basculement des budgets publicitaires des éditeurs vers la télévision, au détriment de la presse générale ou spécialisée qui en bénéficie actuellement, pourrait mettre en péril ces derniers, déjà économiquement fragiles.

L'investissement des maisons d'édition dans des campagnes publicitaires télévisées pourrait également aggraver le déséquilibre actuel dans la répartition de la valeur entre les éditeurs et les auteurs. Ces fonds pourraient être plus judicieusement utilisés pour améliorer la rémunération des auteurs et autrices, dont la précarité continue de s'accroître, affirment-ils.

Pour toutes ces raisons, le CPE et la FEDEI considèrent cette expérimentation comme « inutile » et expriment dans un communiqué une « vive inquiétude » quant à l'application de ce décret.

Ils appellent les pouvoirs publics à envisager d'autres stratégies pour préserver la diversité éditoriale et la richesse de la création littéraire française dans le secteur audiovisuel.

Une "expérimentation"

Ce décret qui autorise la publicité pour les livres et le cinéma à la télévision a été publié le 5 avril dernier, marquant le début d'une expérimentation de deux ans. Cette initiative, qui reprend des discussions datant de l'ère Nicolas Sarkozy, est pilotée par Rachida Dati, ministre de la Culture. Depuis une loi de 1992 visant à sauvegarder la diversité culturelle et à limiter la prédominance des grandes maisons d’édition, la publicité télévisée pour les livres avait été restreinte.

L'intention du gouvernement avec ce nouveau décret est de mettre à jour la réglementation afin de mieux correspondre aux évolutions récentes des modes de consommation des médias et aux changements du paysage publicitaire, qui assiste à une augmentation significative de la publicité numérique au détriment de la presse écrite. Une initiative similaire a été appliquée au secteur cinématographique en 2020.

Le gouvernement a pris l'engagement d'évaluer les répercussions de cette réforme sur le secteur de l'édition littéraire, en se concentrant sur l'impact que cela aura sur la commercialisation des livres et sur la diversité des œuvres mises en avant.

Crédits photo : Lindsey Turner (CC BY 2.0)