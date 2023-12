Les parlementaires demandent des comptes au Pass Culture

Avec 267,5 millions € inscrits dans les crédits 2024 de la rue de Valois, le Pass Culture enfle encore. Son budget franchit ainsi un nouveau cap : il atteignait 199 millions en 2022, puis 208,5 millions € en 2023. Un coût croissant qu'il s'explique par la montée en puissance du dispositif, à l'origine prévu pour les jeunes de 18 ans, mais désormais mis en œuvre dès la rentrée en classe de 6e.

Le gouvernement mise beaucoup sur son Pass, si bien que les crédits destinés à l'éducation artistique et culturelle (EAC), en 2024, s'élèvent seulement à 107,5 millions €... Un enthousiasme qui n'est pas totalement partagé par les parlementaires, qui réclament à présent des gages d'efficacité et de transparence à l'outil.

Politique culturelle ou démocratisation ?

Dans un avis déposé le 23 novembre dernier sur le projet de loi de finances pour 2024, la rapporteure Karine Daniel (Loire-Atlantique, Socialiste, Écologiste et Républicain) estime d'emblée qu'« il reste des progrès à accomplir pour que ce dispositif, qui reste un simple outil de politique culturelle, puisse atteindre ses objectifs en matière de démocratisation culturelle ».

Elle observe d'abord que les dépenses des jeunes bénéficiaires se concentrent avant tout sur le livre (38,6 % des dépenses des jeunes de 18 ans entre janvier et avril 2023, selon la commission des finances du Sénat), le cinéma (24,5 %) et les concerts (17,4 %). Les autres pratiques sont bien moins plébiscitées, ce qui démontre, pour la sénatrice, une insuffisance de la médiation qui devrait accompagner le Pass.

« Afin de ne pas réduire le volet individuel du Pass Culture à une simple plateforme d'achat, la rapporteure demande qu'une priorité soit accordée à cet enjeu en 2024 », souligne la rapporteure, en invitant aussi le gouvernement à cibler les jeunes sortis du système scolaire.

Concernant plus spécifiquement les spectacles, elle s'inquiète d'une pratique de réservations non honorées par les jeunes, occasionnant un « gaspillage d'argent public ».

Le Pass Culture s'inscrit-il dans l'éducation artistique et culturelle, ou l'EAC dans le Pass Culture ? Cette question préoccupe largement le Sénat, qui avait produit un rapport sur le sujet en 2022, au moment des discussions sur les finances 2023. À lui seul, le Pass représente « 26 % des montants du programme Transmission des savoirs et démocratisation de la culture et 54 % des crédits de paiement de l’action 2, Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle », relevait-on alors.

Karine Daniel invite désormais le ministère de la Culture et celui de l'Éducation nationale (qui finance le volet collectif du Pass) à travailler ensemble « afin de s'assurer que le volet collectif ne se substitue pas progressivement aux autres actions d'EAC et qu'il ne se traduise pas par une réorientation du contenu de l'EAC vers une vision plus consumériste de la culture, au détriment des pratiques ». Par ailleurs, il est nécessaire de doter chaque établissement scolaire d'un référent culture, pour inscrire le volet collectif dans la politique globale d'EAC.

Adopter une vision d'ensemble

Dans la même logique, la sénatrice de Loire-Atlantique déplore « une grande dispersion » des crédits en faveur de l'accès à la culture dans les territoires et de la cohésion sociale. Entre les conventions-cadres, les conventions territoriales, les contrats pluriannuels et autres contrats de filière, difficile de s'y retrouver et de coordonner l'ensemble.

Ainsi, « les crédits destinés à la participation de tous à la vie culturelle ont fait l'objet d'une sous-exécution sur les deux derniers exercices dont on dispose des chiffres d'exécution (- 5,5 M€ sur 62 M€ inscrits en 2021 ; -11,8 M€ sur 69 M€ en 2022) », relève-t-elle, ce qui témoignerait d'une absence de co-construction de ces dispositifs avec les collectivités territoriales ou de leur méconnaissance par les bénéficiaires potentiels.

Les échanges avec les collectivités territoriales doivent par ailleurs se multiplier, souligne le rapport, avec une valorisation attendue de leurs offres culturelles, souvent gratuites, dans l'application Pass Culture. Un travail commun parait indispensable au bon fonctionnement du dispositif, notamment pour l'accès aux lieux culturels des jeunes éloignés.

SOS la SAS

En juillet 2019, le ministère de la Culture avait créé une société par actions simplifiée (SAS) avec la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts afin de lui confier la gestion du Pass Culture et en particulier son déploiement.

En juillet dernier, la Cour des Comptes a rendu un avis très sévère sur ce mode de fonctionnement, pointant des interférences au sein de « la chaîne de contrôle du circuit de la dépense publique », un manque de traçabilité, mais aussi un recours abusif aux consultants extérieurs...

Dans son rapport, Karine Daniel en remet une couche : « [Le] coût de fonctionnement [de la SAS], de 12 % de son budget total, dont 5 % du budget consacré aux charges de personnel, représente une somme non négligeable (plus de 30 M€) », note-t-elle. « À tout le moins, l'intégration de la SAS sur la liste des opérateurs de l'État rendrait plus aisé le contrôle par la représentation nationale de l'évolution de son budget et de ses emplois. »

À l'Assemblée nationale émerge ce 30 novembre une proposition de résolution, qui vise aussi la SAS Pass Culture. Portée par Sarah Legrain, députée La France insoumise (Nupes) de Paris, elle suggère la création d’une commission d’enquête sur la création et la mise en œuvre du Pass Culture, en s'appuyant largement sur les observations et conclusions de la Cour des Comptes.

« Tous ces éléments justifient que la représentation nationale mène une commission d’enquête sur la création et la mise en œuvre du Pass Culture, le rôle de l’ancien président du CNC [Éric Garandeau, que la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie publique a finalement écarté de la SAS] dans la mise en œuvre du Pass Culture et des activités de sa société de conseil et de ses consultants pour le Pass Culture », avance la proposition de résolution.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0