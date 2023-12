Ça presse : la BnF précise son projet de centre de conservation à Amiens

L'objectif de cette collaboration entre ces deux institutions publiques est de faire de la presse un élément central d'attraction dans les domaines scientifique, technique, et culturel à Amiens et dans la région des Hauts-de-France.

Laurence Engel, présidente de la BnF, et Mohammed Benlahsen, président de l'UPJV, ont scellé cet accord à la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu. Cette coopération est conçue pour aligner les activités du futur Centre de conservation et du Conservatoire national de la Presse avec les stratégies de formation, de recherche, et de valorisation scientifique et pédagogique de l'UPJV.

L'ouverture du Centre de conservation de la BnF stimulera le développement de compétences pouvant être acquises et approfondies au sein de l'UPJV, grâce à des formations spécialisées.

Reconnue pour ses structures scientifiques pluridisciplinaires de renommée nationale et internationale, l'UPJV prévoit de soutenir l'ouverture du Conservatoire en intensifiant les activités de recherche sur le thème de la presse, en lien avec les axes de recherche de ses laboratoires en sciences humaines et sociales.

L'UPJV envisage aussi de renforcer ses programmes de formation initiale et continue en conservation et restauration, avec le soutien de la BnF, en créant un diplôme universitaire dédié et en instaurant un parcours d'apprentissage.

Ce partenariat vient compléter et enrichir une collaboration existante avec les collectivités locales – Amiens Métropole, la ville d'Amiens, la région Hauts-de-France et le département de la Somme – pour l'implantation du Centre et le développement de coopérations culturelles.

Crédits photos : Par Jean-Pol GRANDMONT — CC BY-SA 3.0