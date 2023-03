Rémunération, moyens de création : quelle égalité entre autrices et auteurs ?

Mis en place en 2013, l'Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication publie chaque année un rapport transversal, qui porte autant sur les structures publiques que privées du domaine de la culture que sur les différentes disciplines, de la littérature à l'architecture.

Il permet d'apprécier chaque année les progressions en matière d’occupation de postes de responsabilité, de reconnaissance artistique, de présence dans les médias, de rémunération ou d'accès aux moyens de production... Mais aussi d'observer les secteurs ou les points pour lesquels l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas encore la norme.

Un écart qui persiste

Pour mesurer l'écart entre les rémunérations des autrices et des auteurs dans le domaine de la littérature, l'Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes s'appuie sur des données de l'Agessa, la Sécurité sociale des artistes-auteurs, pour l'année 2018 seulement. Si les chiffres ont donc quelques années déjà, ils permettent d'apprécier les différences de revenus entre les autrices et les auteurs.

Ainsi, pour les écrivaines et autrices d'art dramatique, l'écart médian de revenu atteint 14 %, en défaveur des femmes. Il s'agit de la différence la plus faible, puisque les traductrices touchent une rémunération moindre de 19 % par rapport aux collègues masculins. Pour les illustratrices, le delta se hisse même à 21 %.

Par rapport aux données de 2017, l'évolution est minime, avec 1 % de mieux seulement pour les illustratrices, une stabilité de l'écart entre les rémunérations d'autrices et d'auteurs, et un écart plus important de 1 % pour la traduction.

Si le domaine du livre ne propose pas de chiffres plus détaillés, celui de l'art dramatique fait état d'une différence... dramatique, justement. Les droits d'une autrice perçus à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), en 2022, sont ainsi inférieurs de 46 % à ceux d'un auteur.

Un accès plus égalitaire aux moyens de création ?

L'accès aux moyens de création désigne la possibilité, pour un auteur ou une autrice, de bénéficier d'une aide publique, sous la forme d'une bourse, qui peut être de résidence ou de séjour. Dans le domaine du livre, elles sont accordées par le Centre national du livre, établissement public à caractère administratif.

Si les simples bourses (3,2 millions € alloués au total par le CNL, plus important type d'aide aux auteurs et traducteurs) atteignent une parité presque parfaite pour les montants alloués, avec un écart de 1 % en faveur des femmes, les bourses de résidence, les bourses aux traducteurs et traductrices ou les bourses de séjour affichent toujours des écarts en défaveur des femmes (- 5, - 9 et - 10 %, respectivement).

53 % des 1011 demandes de soutien adressées au CNL sont émises par des femmes, mais les montants moyens qui leur sont versés, eux, restent inférieurs de 15 % à ceux reçus par des auteurs. Sur les montants alloués au global (4,1 millions €), les autrices et traductrices reçoivent 51 % de l'ensemble, mais parce qu'elles comptent plus de bénéficiaires (55 % contre 45 % d'auteurs).

Face aux données de l'année dernière, l'évolution est toutefois notable : en 2021, la part des aides allouées aux femmes n'était que de 46 %, pour 42 % des montants au global. Le niveau moyen de l'aide accordée est toutefois resté stable, avec un écart de 15 % en défaveur des autrices.

Selon les domaines éditoriaux

L'observation de la répartition de ces aides par domaine éditorial présente cependant d'importants écarts entre auteurs et autrices. Si le montant moyen de l'aide est presque paritaire en littérature étrangère, pour le roman ou la BD, elle est plus irrégulière pour les arts (- 61 % en défaveur des autrices), la littérature scientifique et technique (138 % en faveur des femmes) et en philosophie (- 100 % en défaveur des autrices).

Signalons que les commissions qui attribuent ces aides se composent à 55 % de femmes, d'après le rapport de l'Observatoire. Quelques-unes de ces commissions comportent moins de femmes (Librairies francophones à l’étranger, Littérature scientifique et technique, Philosophie), d'autres un peu plus (Histoires, sciences de l’homme et de la société, Partir en Livre, Printemps des Poètes).

Les présidences de ces commissions d'attribution sont assurées, à 43 %, par des femmes. Rappelons que l’article 205 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 prévoit une proportion d’au moins 40 % de personnes de chaque sexe dans les commissions appelées à se prononcer sur les attributions de subventions des établissements publics sous la tutelle du ministère.

