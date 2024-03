Ebooks : Amazon devant la justice pour des prix trop élevés

La plainte a déjà plusieurs années. Ou plutôt les plaintes : en janvier et mars 2021, le cabinet d'avocats Hagens Berman ouvrait en effet deux procédures auprès des tribunaux américains. La première accusait Amazon et cinq grands éditeurs — Hachette, HarperCollins, Macmillan, Simon & Schuster, Penguin Random House — d'entente sur les prix des livres numériques, la seconde sur les conditions de vente en ligne des livres imprimés, et les prix de gros accordés aux revendeurs.

Toutes deux furent sabrées en septembre 2022, quand la justice les avait estimées sans fondement. Elle laissait toutefois une petite ouverture aux plaignants, avec la possibilité d'amender les revendications...

Hagens Berman saisissait donc l'occasion, fin 2022, pour se concentrer sur les prix des livres numériques vendus par Amazon. Selon la nouvelle plainte alors déposée, la position privilégiée d'Amazon sur le marché des livres numériques lui aurait permis de « contraindre » les éditeurs à « accepter des termes contractuels qui limitent la concurrence en matière de prix et de disponibilité des articles ».

Ainsi, la firme de Seattle se serait assuré de meilleures marges, sans pour autant présenter des tarifs supérieurs à ceux de ses concurrents. Les consommateurs à l'origine de la plainte estiment avoir été floués, puisque leurs livres numériques ont été plus onéreux que dans une situation où Amazon n'aurait pas usé de son monopole et de ce stratagème présumé.

La juge d'instruction Valerie Figueredo, chargée d'évaluer la crédibilité et la solidité des arguments déroulés par les plaignants, s'était montrée plus clémente envers cette nouvelle procédure. Elle estimait la situation décrite comme « plausible », mais écartait cependant l'hypothèse d'une « conspiration » entre Amazon et les éditeurs.

Les maisons hors de cause

Ce lundi 4 mars, le juge Gregory Woods, du district de Manhattan, s'est prononcé sur cette nouvelle plainte, réduisant considérablement son champ. En se basant sur les recommandations de la juge d'instruction Valerie Figueredo, il a autorisé la considération, par la justice, des revendications de deux plaignants — sur les quinze personnes citées par le cabinet Hagens Berman.

Woods considère en effet que seuls les consommateurs ayant acheté des livres numériques auprès d'Amazon peuvent éventuellement attaquer la firme pour distorsion de concurrence et le règlement de tarifs trop élevés. Les treize autres plaignants ont bien acheté des livres numériques, mais auprès de la concurrence, dont Apple et Barnes & Noble.

Les éditeurs cités, Hachette, HarperCollins, Macmillan, Simon & Schuster, Penguin Random House, ont été totalement écartés de la procédure par la justice, selon Reuters. La possibilité d'une entente entre ces groupes et Amazon n'a donc pas convaincu...

En 2011, le cabinet Hagens Berman avait fait condamner un autre géant de la technologie, Apple, pour de mêmes faits d'entente sur les prix des ebooks, où Hachette, HarperCollins, Simon & Schuster, Penguin et Macmillan étaient déjà cités. La société Apple avait été condamnée à rembourser 400 millions $ aux consommateurs, quand les éditeurs étaient parvenus à un accord avec la justice, pour 166 millions $.

Photographie : illustration, Phil Murphy, CC BY-NC 2.0