Festival de Seine-Saint-Denis : Hors Limites est la littérature

Pour aller hors des limites, les organisateur.ices de l'événement ont deux projets : la lecture publique, omniprésente dans l'ensemble de la programmation, et l'aspect itinérant (le festival se déroulant à plusieurs endroits dans le département). Pour organiser l'ensemble des parcours, y figurent des librairies, des cinémas indépendants, des médiathèques, mais aussi des lieux plus étonnants, comme la Basilique cathédrale de Saint-Denis ou encore le Mémorial de la Shoah de Drancy.

Les écrivain.es confirmé.es comme ceux et celles encore en résidence, seront mis.es en lumière pendant l'événement. À ce titre, un total de 100 auteurs, autrices, et artistes sont attendu.es pour assurer de près des performances, des lectures musicales, des ateliers d’écriture, des rencontres et des projections.

Littérature du visuel

La manifestation souhaite concilier des croisements entre littérature et cinéma, spectacle vivant, arts visuels, car ils témoignent de « formes joyeuses et inédites » auxquelles le genre est sensible à l'époque contemporaine.

Pour ce faire, du 1er mars au 18 avril, l'exposition Deux fois plus fortes - portraits de femmes sportives dans le 93, portera sur le sport féminin, dont les « discours » sont encore aujourd'hui « pétris de fantasmes et de normes sociales ». L'ensemble de ces accrochages a été pensé par les étudiant.es de création littéraire du Master de l'Université Paris 8 (Saint-Denis), et par Laureline Uzel, graphiste et illustratrice.

Seront présent.es notamment Valérie Zenatti, Diaty Diallo (Deux secondes d'air qui brûle, Seuil), Fatima Ouassak (Pour une écologie pirate - Et nous serons libres, La Découverte), Bruno Doucey (Le carnet retrouvé de monsieur Max), Guillaume Poix, ou encore Thomas B. Reverdy (Le Grand secours, Flammarion) et Fatima Daas (La petite dernière, Noir sur Blanc).

La soirée d'inauguration se tiendra à la Bibliothèque Robert Desnos à Montreuil, avec une lecture de Lucie Rico - romancière et notamment lauréate des prix Roman d'écologie et Cheval blanc pour Le Chant du poulet sous vide (P.O.L, 2020), et de la mention spéciale du prix Wepler-Fondation pour GPS (chez le même éditeur) -, aux côtés de Sarah Benedyczuk, enseignante-chercheuse, streameuse et artiste numérique.

Le programme est disponible en intégralité, jour par jour, sur le site officiel du festival Hors Limites.

Crédits photo : Festival Hors Limites