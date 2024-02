La Route : Manu Larcenet adapte le best seller de feu Cormac McCarthy

L'histoire se déroule dans un paysage américain désolé, à la suite d'une catastrophe non spécifiée qui a anéanti la civilisation et presque toute vie sur terre. Le récit suit les pérégrinations d'un père et de son jeune fils, qui marchent seuls à travers cette Amérique dévastée, poussés par la nécessité de survivre.

Avec pour seul compagnon un revolver pour se protéger contre les cannibales, ils avancent vers le sud, à la recherche d'un climat plus clément et d'un refuge sûr. Ils doivent notamment échapper aux menaces constantes de cannibales... Leurs noms ne sont jamais révélés, ce qui confère à leur voyage une universalité tragique.

Le roman, qui dans les différens formats et réeditions a été cédé en France à plus de 720.000 exemplaires selon Edistat, explore les thèmes de la survie, l'amour paternel, et la lutte entre les dernières lueurs de l'humanité et la brutalité totale engendrée par la fin du monde. Cormac McCarthy utilise un style d'écriture dépouillé et poétique, qui reflète la désolation du paysage et l'intensité de la relation entre le père et son fils.

"Un livre plein de silences"

Les éditions Dargaud sont formelles : « Avec cet album, Manu Larcenet réussit une adaptation d'une originalité absolue et pourtant d'une totale fidélité. En posant son trait sous les mots du romancier, en illustrant les silences du récit, l'artiste s'est approprié l'univers sombre et fascinant du roman de Cormac McCarthy. »

Le dessinateur décrit son ambition pour cet album : « C'est un livre plein de silences. (...) Que les lecteurs lisent mon dessin comme un texte, c'est mon moyen d'illustrer ces silences du roman. Il n'y a pas de narratif, il n'y a pas de dialogues. » Il confie sa sensibilité pour la lenteur, « l'absence de scènes d'action hollywoodienne ». Il explique en outre enfin avoir été « totalement fidèle au roman et à son auteur ». Et un regret : « Ne pas avoir pu remettre cet album à Cormac McCarthy lui-même. » Il espère que son album sera reçu comme un hommage « à un très grand écrivain ».

En 2009, La Route avait déjà été adaptée au cinéma par John Hillcoat, avec Viggo Mortensen et Charlize Theron dans les rôles principaux. Le roman a également inspiré le jeu vidéo The Last of Us, où des similitudes avec l'œuvre de McCarthy, telles que l'atmosphère sombre et les dynamiques de relations, sont perceptibles.

Un romancier important

Les romans de Cormac McCarthy, souvent situés dans le Sud profond et le Sud-Ouest américain, sont remarquables pour leur exploration de mondes brutaux et déchirés, où ses personnages luttent contre les forces de la nature et leurs propres démons intérieurs.

Avant La Route, il atteint une notoriété considérable avec son sixième ouvrage, De si jolis chevaux (traduit par Patricia Schaeffer), publié en France par Actes Sud en 1993. Ce livre, qui inaugure sa Trilogie des confins, lui a valu le National Book Award, marquant son premier grand triomphe littéraire. Un autre de ses romans, Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme (traduit par François Hirsch) et sorti en France en 2007 aux éditions de l'Olivier, a été porté à l'écran par les frères Coen sous le titre original No Country for Old Men, avec Benicio Del Toro parmi les acteurs.

Après La Route, le romancier observe une période de silence prolongé qui prend fin en 2022 lorsque deux romans liés, Le Passager (trad. Serge Chauvin) et Stella Maris (trad. Paule Guivarch), sont publiés par les éditions de L'Olivier.

Au-delà de son talent pour capturer la complexité des paysages américains et des âmes tourmentées, McCarthy est connu pour son approche minimaliste du dialogue, et son utilisation du monologue intérieur, créant ainsi des narrations puissantes et évocatrices.

Un dessinateur non moins important

Né en 1969, Manu Larcenet entame sa carrière dans le monde de la bande dessinée en 1994 en rejoignant l'équipe de Fluide glacial. Il poursuit son parcours chez Poisson Pilote (Dargaud) à partir de 2000, collaborant avec Trondheim sur Les cosmonautes du futur de 2000 à 2004, avec son frère Patrice Larcenet sur Les Entremondes entre 2000 et 2001, et travaillant en solo sur des projets tels que Le Temps de chien en 2002, Nic Oumouk entre 2005 et 2007, et le célèbre Combat ordinaire de 2003 à 2008, qui lui vaut le prix du meilleur album au festival d'Angoulême en 2004.

Sa décision de s'établir à la campagne inspire Le retour à la terre (2002-2019, Dargaud), une série créée avec Jean-Yves Ferri, dont le sixième volume paraît en 2019. De 2008 à 2014, il se consacre à Blast (2009-2014, Dargaud), une série en quatre tomes remarquée pour son intensité et son exploration de la condition humaine. Parallèlement, Larcenet publie une série de titres avec Les Rêveurs, une maison d'édition qu'il cofonde en 1997. En 2012, il illustre Journal d'un corps, un roman de Daniel Pennac, pour Futuropolis-Gallimard.

Sa première adaptation, Le Rapport de Brodeck (Dargaud), tirée du roman de Philippe Claudel, voit le jour en 2015. En 2020, il lance Thérapie de groupe chez Dargaud toujours, une œuvre introspective mêlant humour et profondeur, qui lui permet de remporter le Premier Prix Gotlib de la BD humoristique au Festival du livre de Paris en 2023.

Crédits photo : Dargaud