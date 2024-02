Antoinette Fouque : une vie féministe

Antoinette Fouque commença sa vie à Marseille. Après des études de lettres suivies à la Sorbonne, elle est critique littéraire aux Cahiers du Sud et à la Quinzaine littéraire. Dans le même temps, elle est lectrice aux éditions du Seuil, ce qui lui offre une première expérience dans l’industrie du livre.

Elle suit, à l’École pratique des hautes études, un séminaire de Roland Barthes qui approfondit ses interrogations sur la littérature d’avant-garde. Tandis que les cours de Jacques Lacan la poussent à suivre une formation psychanalytique en 1968.

Grande observatrice des mouvements intellectuels de son époque, elle en sera aussi actrice, en confondant notamment le Mouvement de libération des femmes (MLF) à la fin des années 60. Quelques années plus tard, en 1972, elle lance les Éditions des femmes. S'ensuit la Librairie des femmes à Paris, première librairie de femmes en Europe, qui fête ses 50 ans cette année. Elle dédiera ses dernières années à diverses organisations culturelles et de défense des droits des femmes.

Promouvoir la géni(t)alité

Antoinette Fouque mettait la procréation au coeur de l’éthique et de la libido creandi des femmes. Elle rapprochait génitalité et génialité, appelant à une nouvelle alliance entre les hommes et les femmes, permettant la reconnaissance de l’apport et du génie de tous. Son mouvement de pensée tend à faire passer la femme de la condition féminine à une condition historique. C’est notamment dans son essai, Il y a deux sexes, qu’elle développe ses idées.

Cette année, pour rendre hommage à cette figure majeure des dernières décennies, et à l’occasion des 10 ans de sa disparition, les Éditions des femmes lancent la samedi 9 mars 2024 le Prix Antoinette Fouque.

Il récompensera « une action, un mouvement, une pensée, une recherche, une création, porté·e par une ou des femmes en France et dans le monde, individuellement ou collectivement, œuvrant à libérer la libido creandi des femmes ».

Crédits image : Éditions des femmes