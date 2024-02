Pierre Loti, amoureux du Pays Basque

QRTY a dévoilé le classement des meilleurs livres de célébrités sortis ces 3 dernières années. Les experts qui ont mené cette étude se sont basés sur les données de Amazon.com et du New York Times pour identifier les 50 titres qui se sont le mieux vendus entre janvier 2021 et décembre 2023. Ils ont ensuite fait une moyenne de leurs notes sur Goodreads et Amazon.com.