Vocabulaire : le terme “wokisme” est à proscrire

La Commission d'enrichissement de la langue française travaille à proposer des équivalents français à des termes étrangers, pour promouvoir et en faciliter l'usage. Placée auprès du Premier ministre, elle rassemble 19 membres dont son président, Frédéric Vitoux, de l’Académie française, qui se réunissent régulièrement pour plancher sur différents sujets.

Au Journal officiel de ce 14 février apparait une liste consacrée au vocabulaire de la culture. On y retrouve divers termes contemporains comme le debunking, ou « démystification », soit la « [d]émarche qui consiste à montrer, par l'analyse d'une information, en quoi elle est erronée ou trompeuse ». Rappelons à ce titre que la Commission avait proposé un équivalent aux fake news en 2018, avec « infox ».

On trouve également dans cette liste le brand content, ou « contenu de marque », soit un « [e]nsemble de messages d'apparence éditoriale qui sont produits directement ou commandés à un tiers par une marque ou par une organisation à des fins de communication ».

Non loin de ce contenu de marque, un brand journalism, ou « journalisme promotionnel », qui propose plus ou moins la même chose, avec une nuance, puisqu'il « fait appel à des journalistes ou [...] utilise des méthodes et des techniques de cette profession pour les mettre au service d'une marque ou d'une organisation ».

Méthodes parfois usitées dans les domaines de la musique et de la vidéo, le fake streaming consiste à générer des faux flux, soit de « fausses écoutes ou de fausses vues produites en masse pour augmenter artificiellement l'audience d'un contenu audiovisuel diffusé en flux ».

Enfin, la Commission d'enrichissement de la langue française se penche sur un mouvement qui fait couler beaucoup d'encre, la woke culture.

Mouvement d'idées apparu aux États-Unis au début du XXIe siècle, qui appelle à une prise de conscience des injustices structurelles s'exerçant au détriment de certaines catégories de la population et sur lesquelles sont selon lui fondées les sociétés occidentales, et qui s'attache à les analyser et à les faire disparaître. – Définition de la woke culture par la Commission d'enrichissement de la langue française

Pour désigner en français ce militantisme qui combat le racisme, le machisme, l'antisémitisme et la xénophobie, entre autres, la Commission propose les expressions « culture de la déconstruction » ou « culture de l'éveil ». Mais ajoute qu'il convient de « proscrire » le terme wokisme, désigné comme le mot de l'année 2023 par le dictionnaire Le Robert.

La liste complète est accessible ci-dessous ou à cette adresse.

Photographie : manifestation liée au mouvement Occupy Wall Street, en 2011 (Carwil Bjork-James, CC BY 2.0)