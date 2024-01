Wokisme, mot de l'année 2023 du Dictionnaire Le Robert

Bien que certains mots étaient déjà familiers à tous, d'autres ont gagné en popularité à la suite d'événements spécifiques. Souvent, ils ont émergé en réponse à des questions d'actualité, mais reflètent également parfois un intérêt plus persistant.

Voici le top 10, partagé par les éditions Le Robert :

10. Jaculatoire

Le mot jaculatoire a été mis en lumière suite à un malentendu amusant en mai 2023 : le compte Twitter officiel du pape François a suscité l’hilarité et la confusion chez les utilisateurs francophones en invitant les fidèles à pratiquer les jaculatoires.

En réalité, ce terme désigne des prières brèves et intenses. Il s'agit d'un emprunt religieux du latin chrétien jaculatorius (signifiant « jeté rapidement, caractérisé par un jaillissement ardent »), spécialisation abstraite de la signification originelle dérivée de jaculari (« lancer, décocher »). Ce dernier terme est également à l'origine de plusieurs autres mots aux connotations moins spirituelles. L'augmentation des recherches du mot jaculatoire sur Dico en ligne a clairement aidé beaucoup de personnes à dissiper leur confusion.

9. Promulguer

Le verbe promulguer a vu une augmentation significative de recherches en 2023, suite à l'adoption et à la promulgation de la réforme des retraites par le Parlement et le président de la République. Employé principalement en droit pour désigner la publication officielle d'une loi ou d'un décret, le mot vient du latin promulgare, associant pro (pour) et mulgere (faire sortir), signifiant ainsi « faire connaître par tous ».

8. Gênance

Ce mot, qui exprime un sentiment de gêne dans une situation embarrassante, à l’origine du français régional et tombé en désuétude, a refait surface en 2016 et est entré dans Le Petit Robert en 2022. Sa présence dans les recherches a considérablement augmenté en 2023.

7. Implosion

Implosion a connu un pic de recherches après l’incident du sous-marin Titan en juin 2023. Désignant l’éclatement d’un corps creux sous pression externe, il est formé sur le modèle d' explosion, du latin explodere. Les deux termes indiquent une destruction violente, mais l'implosion implique un mouvement vers l'intérieur, contrairement à l'explosion.

6. Nareux

Nareux, terme régional du nord-est de la France et de Belgique, est utilisé pour décrire quelqu'un de difficile sur la propreté des aliments, et des couverts, et qui éprouve facilement du dégoût. Datant du XVIIIe siècle, il dérive du latin naris (narine), et ferait écho à la mimique que l’on produit pour exprimer un dégoût, selon l’historien Patrick Demouy. Il est le seul régionalisme parmi les mille mots les plus recherchés sur Dico en ligne en 2023.

5. Kibboutz

L’augmentation des recherches du terme kibboutz en 2023 est due à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Un kibboutz (« collectivité » en hébreu, pluriel kibboutzim) est une exploitation agricole coopérative en Israël particulièrement pris pour cibles à cette occasion. L'attaque a aussi engendré un intérêt accru pour les mots pogrom, mot russe issu du verbe gromit’ (« détruire »), désignant une agression meurtrière d’un groupe de personnes contre des juifs, souvent encouragée par le pouvoir.et antisémitisme.

4. Factieux

Le terme factieux a été remis au goût du jour en 2023. Initialement employé par Emmanuel Macron lors de la mobilisation contre la réforme des retraites, puis associé à Jean-Luc Mélenchon durant les émeutes de l’été, ce mot qualifie une personne ou un groupe qui manifeste une opposition violente au pouvoir établi. Issu du latin factiosus, qui signifie « affilié à une coterie politique », et dérivé de factio (un groupe d'action), il a connu un regain d'intérêt notable cette année.

3. Abaya

Le mot abaya a vu une nette augmentation des recherches après l’annonce de son interdiction dans les établissements scolaires publics par Gabriel Attal, alors ministre de l’Éducation nationale. Le terme fait référence à un long vêtement féminin traditionnel dans certains pays musulmans, couvrant tout le corps à l'exception du visage et des mains. Il est issu du mot arabe signifiant « manteau, cape ».

2. Agnostique

Agnostique a suscité un intérêt particulier en 2023, se classant parmi les mots les plus consultés sur Dico en ligne, sans être directement lié à un événement d'actualité. L’agnosticisme est la croyance selon laquelle l'absolu est inaccessible à la connaissance humaine, ou refuse les spéculations métaphysiques. Le terme dérive de l'anglais agnostic, formé sur le modèle du grec agnôstos (« inconnu »).

1. Wokisme

En 2023, wokisme a dominé les recherches sur Dico en ligne, devenant ainsi le mot le plus consulté. Ce terme, déjà populaire en 2022, désigne un courant de pensée critiquant les injustices et discriminations. Désignant un courant de pensée d’origine américaine qui dénonce les injustices et les discriminations, le mot wokisme est employé de façon généralement péjorative pour dénoncer des méthodes jugées excessives par les détracteurs du mouvement. Wokisme est dérivé de l'argot afro-américain woke (« éveillé »), issu du verbe to wake (« se réveiller »).

Une vieille maison

Dictionnaires Le Robert, fondée en 1951 par Paul Robert sous le nom de Société du nouveau Littré (SNL), est une maison d'édition française spécialisée dans la publication de dictionnaires de la langue française. La marque est gérée aujourd'hui par Sejer, filiale d'Editis.

À LIRE - Alain Rey, “un trésor vivant de la culture et de la langue française” (Le Robert)

Sa première édition emblématique, Le Petit Robert, a été lancée en 1967. L'équipe éditoriale incluait des lexicographes renommés comme Alain Rey, alors rédacteur en chef.

Crédits photo : Le Robert