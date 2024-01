La langue française pas encore débarrassée des énergies fossiles

En septembre 2023, la Commission d'enrichissement de la langue française s'intéressait au nucléaire, avec un sens du tempo remarquable, puisque la publication de sa liste coïncidait avec la tenue d'un conseil de planification écologique.

Cette fois, le pétrole et le gaz sont au cœur d'un nouveau stock de termes et d'expressions, dévoilé dans le Journal officiel. Le néophyte découvre ainsi l'existence de l'aléseur (reamer en anglais), un « outil muni de lames et de rouleaux qui permet de régulariser et de calibrer les parois d'un puits avant la descente du tubage ».

Mais aussi la masse-tige (drill collar), une « tige de forage plus épaisse et plus lourde que les tiges ordinaires, que l'on incorpore à la garniture de forage au voisinage du trépan pour la lester et pour la guider ». Ou encore la « garniture de forage » (drill stem), un « dispositif de forage constitué d'éléments tubulaires tels que des tiges de forage, des masses-tiges, des aléseurs, des connecteurs, des élargisseurs et des stabilisateurs assemblés par vissage ».

La liste complète est disponible à cette adresse, ou ci-dessous.

Photographie : illustration, Maxence, CC BY 2.0