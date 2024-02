Un spécialiste de l'islam entre à l'Académie française

Il a été élu au troisième tour avec 13 voix. Étaient notamment en lice Éric Dubois, Yves-Denis Delaporte, Bertrand Lançon, Eduardo Pisani, Thomas Zalai, Élias Lemrani, Julien Kilanga, Hervé Gaillet ou encore Jean-Marie Besset. Le dépôt des candidatures était resté ouvert jusqu'au 25 janvier. Marc Fumaroli, qui avait rejoint l'Académie en 1995, avait pris la suite du célèbre dramaturge Eugène Ionesco.

Un important orientaliste

Christian Jambet, né le 23 avril 1949 à Alger, a enseigné en tant que professeur agrégé de philosophie en classe préparatoire à Paris, et s'est spécialisé en philosophie islamique. Après une jeunesse marquée par le maoïsme et un voyage en Chine en 1969, il rencontre l'orientaliste Henry Corbin, avec qui il étudie la philosophie et la poésie persanes.

Par ses travaux, il a contribué à l'étude des philosophies grecques dans le contexte arabe et persan et a mis en lumière l'impact de l'islam sur la pensée philosophique. Il a fondé la collection « Islam spirituel » aux Éditions Verdier et traduit de nombreux textes, dont La Convocation d'Alamût de Nazîroddîn Tûsî ou Soleil du réel, Poèmes d'amour mystique, de Jalâloddîn Rûmî.

Parmi ses œuvres notables, Apologie de Platon, Essais de métaphysique, publié en 1976, qui marque le début de son exploration philosophique par les livres. En collaboration avec Guy Lardreau, il a co-écrit Ontologie de la révolution, une série en deux volumes qui interroge la nature de la révolution et des droits de l'homme.

Son engagement dans l'étude de l'islam se manifeste dans des ouvrages tels que La Grande résurrection d'Alamût, qui examine la liberté dans le chiisme ismaélien, et L'Acte d'être, qui plonge dans la philosophie de la révélation chez Mullâ Sadrâ.

Avec Qu'est-ce que le shî'isme ?, co-écrit avec Mohammad Ali Amir-Moezzi, et Qu'est-ce que la philosophie islamique ?, le philosophe s'interroge sur les fondements et les nuances de la pensée islamique. Sa dernière publication, Le philosophe et son guide, a été publiée en 2021 chez Gallimard, dans la collection NRF Essais. Il y explore à nouveau la pensée de Mullâ Sadrâ.

En juin 2023, c'est une autre philosophe, Sylviane Agacinski, qui entrait sous la Coupole de l'Académie française. L'élection au fauteuil de Valéry Giscard d'Estaing, pour lequel, entre autres, Isabelle Autissier et Jean-Yves Gerlat candidatent, a elle été reportée au 29 février 2024. Trois autres sièges sont par ailleurs à pourvoir.

L'Académie française compte à présent 36 membres, 30 hommes et 6 femmes, pour 40 fauteuils.

Crédits photo : Mohatatou (CC BY-SA 4.0)