Une lauréate pour la résidence d'écriture Francophone Afriques-Haïti 2024

Nathalie Hounvo Yekpe, écrivaine originaire du Bénin, est la lauréate de 2024. À la fois autrice, comédienne, metteuse en scène et géographe titulaire d'une maîtrise en Aménagement du territoire, elle a poursuivi ses études à l’École internationale de théâtre du Bénin (EITB). Elle est fondatrice de l’association Baani, créée avec d'autres comédiens, qui se consacre à la production de ses pièces et à l’organisation d’ateliers pour jeunes comédiens, axés sur le jeu d’acteur et les techniques d’improvisation.

En 2021, elle remporte une place dans le programme « Découvertes » des Francophonies-Des écritures à la scène, une initiative favorisant l’émergence de nouvelles voix féminines dans la dramaturgie francophone en offrant des résidences d’écriture. C’est dans ce cadre qu’elle rédige Course aux noces, œuvre publiée en 2023 par Lansman Editeur.

L'année suivante, elle écrit La faiseuse d’anges grâce au programme Textes en scène du CCRI John Smith et le Circa La Chartreuse, œuvre finaliste du prix RFI 2023, puis Les vivants dans l’ombre, développé avec le soutien du dispositif SENDA de La Comédie de Valence.

Dans le cadre de cette nouvelle résidence d'écriture offerte par l'ALCA, elle participera aux Zébrures du Printemps à Limoges du 18 au 25 mars, avant de rejoindre la Villa Valmont à Lormont du 26 mars au 18 avril, puis la Maison des écritures de La Rochelle du 19 avril au 2 mai.

Sa résidence comprend également deux périodes, en mars et mai, à La Chartreuse, Centre national des écritures du spectacle à Villeneuve-lez-Avignon. Durant ces cinq semaines en Nouvelle-Aquitaine, elle travaillera sur son projet théâtral Agodjiés, qui explore l'histoire de trois femmes influentes et leurs motivations dans leur vie professionnelle.

On appelle Agodjiés, les amazones du Danhomè. Une armée de femmes qui a fait beaucoup parler d’elle, au cours des XVIIIe et XIXe siècles. La pièce que je veux écrire ne sera pas du théâtre documentaire, ni une biographie de la reine Tassi Hangbé, créatrice de cette armée. Ce sera une fiction inspirée des amazones de l’histoire mais aussi et surtout des amazones des temps modernes. Des femmes qui osent prendre le pouvoir et qui n’ont pas peur de payer le prix fort pour y arriver. Une pièce qui questionne différentes femmes de pouvoir sur leurs sources de motivation.

Plusieurs événements sont prévus dans le cadre de cette résidence, incluant sa participation au Festival des langues françaises à Rouen du 12 au 16 mars, une lecture au Lavoir Moderne Parisien le 17 mars à 20h30, et une intervention aux Zébrures de Printemps à Limoges le 22 mars. Le 17 avril à 19h, une rencontre avec la chanteuse-danseuse Perrine Fifadji aura lieu à la Bibliothèque de Bassens, avec une soirée de musique et de lecture des textes du projet de la résidence par les Liseuses de Bordeaux, présentée par Beata Umubyeyi Mairesse et mise en scène par Sarah Gabillon.

Enfin, les 23 et 30 avril, l'autrice animera des ateliers d’écriture pour des individus en réinsertion, en collaboration avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Charente Maritime. Ces ateliers sont organisés en partenariat avec d'autres résidents de la Maison des Écritures et du Centre Intermondes de La Rochelle.

Crédits image : Nathalie Hounvo Yekpe, Alca