Cultissime, le nouveau festival consacré aux oeuvres cultes   

Pour sa première édition, le festival peut se targuer d'avoir trois parrains d'exception : Alain Ayroles, Clémentine Beauvais et Bernard Werber.

Ils symbolisent l'esprit et les ambitions de Cultissime, un événement qui vise à transmettre les joyaux du patrimoine littéraire, à rassembler différentes générations et sensibilités, à faire de la littérature une célébration accessible à tous, et à stimuler la lecture et l'achat de livres.

Quatre prix littéraires

Cultissime offrira un programme riche : 12 rencontres « avec des artistes de renommée internationale », une exposition, des conférences à la fois savantes et grand public, des joutes oratoires dignes de Cyrano, et des animations variées pour tous les âges. Des films, séries et jeux vidéo inspirés d'œuvres cultes enrichiront par ailleurs le festival, nous invitant à redécouvrir les classiques.

Le festival décernera aussi quatre prix tournés vers l'avenir. Conscients que les classiques influencent les créations contemporaines, ces récompenses entendent souligner l'interconnexion, l'intertextualité et la filiation présentes dans la littérature sous toutes ses formes.

« Culte » ne signifie pas désuet, et chaque année, Cultissime honorera les œuvres les plus à même de marquer durablement l'imaginaire collectif. Les quatre Prix Cultissime - prix du Livre, de la BD, de la Réédition et de l'Adaptation - devront être une célébration de la vitalité et de la longévité d'un héritage culturel.

Cet événement, qui bénéficie du soutien de la Région Pays de la Loire et de la Ville d'Angers, se tiendra dans l'ancien hôpital Saint-Jean, un chef-d'œuvre de l'architecture gothique Plantagenêt, qui inclut le musée Jean-Lurçat et les greniers Saint-Jean.

