Livres invendus : le ministère de la Culture recommande le don

La loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), qui remonte à 2020, avait deux objectifs principaux. D'une part, « accélérer le changement de modèle de production et de consommation afin de limiter les déchets et préserver les ressources naturelles » ; de l'autre, allonger la durabilité des biens et des services en s'appuyant sur l'économie du partage, ou l'économie sociale et solidaire.

L'idée était par ailleurs d'agir à la fois sur les producteurs de biens ou fournisseurs de services, et sur les consommateurs, encouragés par différents messages de sensibilisation et d'incitation aux dons ou aux réusages.

Depuis le 1er janvier 2022, la loi AGEC oblige les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non-alimentaires à réemployer, réutiliser ou recycler ces derniers, en cas d'invendus.

De la destruction au recyclage

L'industrie du livre avait largement évité les dispositions contraignantes de la loi AGEC, mais se trouvait néanmoins frappée d'interdiction de destruction des ouvrages invendus. Toutefois, la pratique du pilon, couplée au recyclage, restait totalement accessible aux éditeurs, comme nous l'expliquait Karen Politis Boublil, chargée de mission pour les commissions Économique et Environnement et Fabrication du Syndicat national de l'édition, en juin 2023.

« Au sens de la loi, la “destruction” consiste en une incinération ou un enfouissement. Dans le secteur de l’édition, les invendus ne sont pas détruits, mais recyclés, pour produire de la pâte à papier qui retourne ensuite dans les circuits de production », indiquait-elle. Elle poursuivait en précisant : « Les papiers graphiques et les cartons sont plutôt bien recyclés en France, avec un volume de l’ordre de 70 % de la production. »

Considérée comme une industrie peu polluante - surtout par les plus grands groupes du secteur -, le livre se pose pour autant la question de son empreinte carbone. Ainsi, 26.300 tonnes de livres par an sont pilonnées, en moyenne, soit 13,2 % de la production apportée par les distributeurs aux points de vente (librairies, grandes surfaces culturelles, hypermarchés...).

Autrement dit, des invendus recyclés, certes, mais qui restent des produits fabriqués, transportés, commercialisés, puis renvoyés : autant de dépenses d'énergie, de ressources naturelles exploitées, et donc une empreinte carbone plus profonde. La question se posait alors : fallait-il interdire le recyclage des livres, pour inciter à la sobriété ?

Un don à « privilégier »

Sans répondre à cette question, le ministère de la Culture, avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, a fourni en novembre 2023 des « recommandations » à destination des éditeurs de livres.

Dans ce document, accessible en fin d'article, les ministères rappellent le contexte législatif, soulignant que « les invendus doivent faire en priorité l'objet d'un réemploi, ou à défaut d'un recyclage ». Si l'obligation de réemployer les invendus par le don s'applique aux produits de première nécessité - dont les livres ne font pas partie -, les livres scolaires, d'enseignement supérieur ou destinés aux enfants « peuvent susciter l'intérêt des associations de lutte contre la précarité et les structures de l'économie sociale et solidaire ».

Tant que l'éditeur prend en charge le recyclage des ouvrages par le pilon, il se conforme à la loi, précisent les ministères. Cependant, la pratique du don « doit être privilégiée dans la mesure du possible », indiquent-ils, « afin de contribuer à la réduction du gaspillage et de favoriser l'accès aux livres pour les plus précaires ».

Si l'envie d'aider son prochain ne suffit pas, les ministères rappellent les incitations fiscales autour du don : réduction d'impôts et absence de régularisation de la TVA, par exemple...

Pour encadrer la pratique du don, les ministères recommandent aux éditeurs de chercher d'autres voies de commercialisation pour les invendus, de signer une convention avec la structure bénéficiaire du don, pour exclure la revente des exemplaires donnés et, de prévoir cette possibilité du don dans le contrat d'édition, afin d'obtenir l'accord de l'auteur.

