35 propositions pour l'apprentissage de la lecture

Ce mercredi 24 janvier, les rapporteurs Annie Genevard (Les Républicains) et Fabrice Le Vigoureux (Renaissance) ont présenté devant la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale les fruits de leur travail, soit les auditions de 80 personnes pour cerner les problématiques dans l'apprentissage de la lecture aux jeunes Français.

Alors que le niveau général est plutôt à la baisse, que les difficultés s'accumulent pour certains élèves et que le système scolaire semble à la peine pour enrayer les mécanismes de reproduction des inégalités sociales, les deux députés ont formulé 35 propositions pour tenter de changer la donne.

Elles entendent agir sur plusieurs aspects de l'apprentissage de la lecture. Dans un premier temps, la formation des enseignants, en mettant l'accent sur les classes dédoublées (proposition 1), en allongeant la durée des modules de formation sur l’enseignement de la lecture (proposition 16) ou en rendant obligatoire la réalisation d’un stage en classe de CP au cours des deux années de formation initiale des étudiants reçus au concours (proposition 18).

Les méthodes employées font aussi l'objet d'un examen particulier. Les rapporteurs suggèrent ainsi de réaffirmer la fonction première du CP de conduire l’ensemble des élèves à la maîtrise complète du décodage (proposition 2), de renforcer la pratique de l’écrit à l’école primaire (proposition 3), ou encore accentuer le travail sur la compréhension écrite au cycle 3 (proposition 7).

Point crucial, selon les députés, le rapport au livre et à l'écrit des enfants doit être renforcé, en actionnant divers leviers. Ils souhaitent rendre les élèves propriétaires des manuels de lecture de CP et de CE1, avec une prise en charge du renouvellement annuel par l'État, et en privilégiant la fourniture auprès des libraires locaux (proposition 12). L'opération « Un livre pour les vacances », qui offre un ouvrage aux élèves de CM2 en fin d'année, devrait être étendue aux enfants des classes de CP, CE1, CE2 et CM1 (proposition 25).

À LIRE - Méthode, manuel, présence du livre... Comment mieux apprendre à lire ?

Les bibliothèques scolaires seraient des lieux centraux dans cette politique du livre, en leur assurant « des ressources pérennes » et en encourageant les partenariats entre bibliothèques d’école et bibliothèques des collectivités (propositions 28 et 29).

Les 35 propositions sont listées dans le document ci-dessous.

Photographie : illustration, Etolane, CC BY-NC-ND 2.0