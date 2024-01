À Paris, un livre géant contre la loi Immigration menace “la sécurité” ?

L'idée initiale était de l'installer ce 23 janvier à quelques mètres du Conseil constitutionnel, avant le verdict du 25 des sages sur la légalité de la Loi immigration. Problème : malgré un premier feu vert des autorités, l'auteur et ceux qui l'ont aidé à ancrer son ouvrage géant, baptisé Il suffit de lire, ont été forcés de se replier sur un autre lieu en catastrophe...

Mahir Güven nous raconte : « On devait s'installer place Colette, à une dizaine de mètres du Conseil Constitutionnel. On avait les autorisations, le soutien de la mairie de Paris. La préfecture m'a appelé hier en me disant que tout était en règle, et puis à notre arrivée, trois fonctionnaires de police nous ont demandé de nous déplacer. Je passe les détails, mais après une heure de négociations, des coups de fil à gauche et à droite, on s'est résigné. » La justification ? Des raisons de sécurité...

La vie d'un enfant d'immigrés

Il a alors été proposé à cette petite équipe de la maison JC Lattès, qui édite l'auteur et lui a donné la responsabilité d'un label, de s'installer Square Michel Caldaguès, « qui n'était pas approprié, puisque c'est une place en travaux où il y a beaucoup de sable. », décrit Mahir Güven, et d'ajouter : « Le sol est très humide, il y a une grille d'air du métro, donc le texte se soulevait, en plus du vent... À cause de tout ça, l'œuvre a beaucoup souffert. Néanmoins, on a pu quand même faire le plus grand livre du monde. »

Pour l'écrivain, qui a déjà réalisé des dizaines de collages, celui-ci est très particulier : « J'ai failli pleurer tout à l'heure », confie-t-il. Dans cette version de 6 mètres de haut sur 10 mètres de large de son dernier ouvrage, il raconte la vie d'une famille immigrée en grand, la sienne : « L'idée est de sortir un livre des étagères des librairies et des bibliothèques et de poser cette question aux sages du conseil constitutionnel : est-ce qu'on peut statuer de la vie de millions de femmes et d'hommes sans connaître les histoires et les vies des immigrés ? »

Et de l'assurer : « S'il n'y avait pas eu de Loi immigration, il n'y aurait pas eu de Grand Livre. Je me suis dit, je vais exposer la vie de ma famille en grand. Que ma mère se dise : tu as anobli cette histoire, qu'on taisait, qu'on ne racontait pas. »

Mahir Güven pense que son histoire « est représentative de la quasi-totalité de l'immigration. Une famille ordinaire : ma mère travaille, mon père aussi. Ma sœur a fait des études, elle travaille, je travaille, on paye des impôts. Si on regarde les statistiques, quatre-vingt-dix pour cent des églises des immigrés travaillent, même si le taux de chômage des immigrés est légèrement supérieur à la moyenne nationale, certes. »

Il continue : « Il y a au bas mot quinze millions d'immigrés si on compte les trois générations d'immigrés en France, et autant de gens qui ne racontent pas leur histoire, se garde de la raconter. » Mahir Güven le constate au quotidien : « Les gens ont honte, n'aiment pas parler du racisme. Ils se retiennent d'en parler puisqu'ils savent qu'en France, ça fait mauvais genre, ça donne tout de suite une image de rebelle. Donc j'ai écrit ce livre parce que mes amis m'ont demandé de l'écrire. Mes amis journalistes m'ont dit : mais raconte la vie de ta famille. »

« Non ! Les immigrés ont le droit à la tranquillité, tout comme n'importe quel citoyen », s'exclame-t-il encore.

Pas de pétrole, mais des idées

La PDG de JC Lattès, où Mahir Güven dirige le label La Grenade, Véronique Cardi, a accompagné son auteur dans cette aventure rocambolesque : « Je soutiens Mahir dans toutes ses initiatives, littéraires, promotionnelles (« même les plus folles » commente ce dernier) », nous partage-t-elle, avant de développer : « Il me semble que ce texte, dans le contexte actuel, décrit comment une famille devient française jour après jour. C'est absolument nécessaire de le rappeler, et d'arrêter dans la rue les gens sur des mots, de la lecture, les mots des autres, de ce qu'on appelle les immigrés. »

Mahir Güven ajoute : « On croit au pouvoir de la lecture, et on continuera à coller dans la rue. Peut-être moins grand, mais on croit au pouvoir des mots. » Il propose par ailleurs « une invitation à lire pour réfléchir, pour connaître, pour savoir, à destination du grand public ». Et d'affirmer, non sans fierté : « C'est le plus grand livre du monde. Le deuxième est en Arabie Saoudite dans un supermarché. Le leur a coûté 5 millions $, le nôtre 300 €. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. (Rires) »

Investir la place publique dans un pays de livre donc, mais aussi le Musée de l'Immigration, à Paris, où Il suffit de lire est installée depuis ce 24 janvier 10h30, et ce durant quatre jours, avant de rejoindre L’Atelier bergère.

Crédits photo © Mahir Güven

Une histoire française

Né à Nantes en 1986 de parents réfugiés turcs et kurdes, Mahir Güven évoque dans Rien de personnel les expériences marquantes de son enfance, comme le désespoir de sa sœur face à sa couleur de peau, les moqueries dures de ses camarades qui le surnommaient « Saddam Hussein », et le rejet symbolisé par des jets de pierres.

Le livre aborde également la figure d'André, le professeur de français de sa mère, qui a éveillé en lui le goût pour l'apprentissage. C'est aussi l'histoire d'un adolescent découragé par un enseignant de poursuivre un parcours d'études générales, et celle d'un jeune homme à qui l'on conseillait de ne pas dépasser sa condition sociale, malgré ses aspirations à devenir écrivain.

« Quand on était jeune et qu'on faisait les kékés, avec mes amis, on ne lisait pas, mais on écoutait du rap. Cet art nous a initié à la littérature », nous révèle-t-il. Depuis, Mahir fait des livres, certains qu'il écrit, d'autres qu'il publie. Et pour s'amuser, il fait même des livres... géants.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)