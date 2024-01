Loi Immigration : un livre géant installé devant le Conseil constitutionnel

L'institut de sondages et d'études de marché YouGov a interrogé en ligne, entre le 20 et 23 octobre dernier, plus de 29.397 Américains pour en savoir plus sur leur rapport à l'achat de livres. Verdict : si une grande partie des enfants de Benjamin Franklin abritent des livres à domicile, une autre, non négligeable, n'en possède pas en grande quantité. Autre question importante : bibliothèque triée ou sauvage ?