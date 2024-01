Rachida Dati entend résoudre l'absence de culture en milieu rural

Le projet design des territoires a été présenté comme une première étape dans cette démarche. Il ambitionne de réinventer l'environnement de vie dans ces zones en impliquant à la fois les résidents locaux et les étudiants en design.

Changer dans un délai de deux mois

Il recevra un financement de 1,125 million € du ministère de la Culture. Ce projet se déploiera sur cinq territoires différents, chacun avec ses spécificités, et chaque programme local sera financé à hauteur de 225.000 € sur trois ans par le ministère. L'ENSAD coordonnera ces projets en collaboration avec une école locale pour chaque territoire.

La Ministre a souligné l'importance de cette initiative en mettant en lumière que 22 millions de Français, soit un tiers de la population, vivent dans des zones rurales, représentant 88% des communes françaises. Bien que de nombreuses initiatives culturelles soient présentes dans ces régions, elle a reconnu que le modèle culturel actuel ne reflète pas suffisamment cette réalité significative. Elle a exprimé sa volonté de changer cette situation dans un délai de deux mois.

L'absence de culture en milieu rural, qui peut conduire à son déclin, peut être inversée pour revitaliser ces territoires, renforcer les liens sociaux et créer de nouvelles opportunités économiques. La Ministre a ajouté qu'il n'y a pas de fatalité à la déprise rurale et qu'une vision globale englobant les services publics, le commerce et l'offre culturelle est nécessaire.

Dans le cadre du plan France ruralités présenté en juillet dernier, la Ministre a appelé à une mobilisation générale des acteurs culturels sur la question de la ruralité. Elle a annoncé une concertation nationale sur l'offre culturelle dans les territoires ruraux : le Printemps de la ruralité.

Un rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles sur l'action des labels de la création dans les zones rurales a été publié, révélant que, bien que la plupart des structures labellisées soient situées en zone urbaine, elles ont développé des actions ciblant les publics ruraux.

Deux personnalités seront bientôt désignées pour mener une réflexion spécifique sur la création artistique en milieu rural et sur les usages possibles des lieux patrimoniaux. La Ministre prévoit des rencontres hebdomadaires avec les acteurs culturels en milieu rural et organisera des consultations.

Tous les Français, qu'ils soient habitants, élus locaux ou acteurs culturels, sont invités à participer à cette concertation nationale. Une interface en ligne sera disponible début février pour recueillir leurs contributions.

Dans deux mois, des assises nationales de la culture en milieu rural seront organisées pour rassembler tous les partenaires, présenter les contributions principales et valider une feuille de route pour renforcer la culture au cœur des territoires ruraux.

Une question qui ne date pas d'hier

Dans un rapport d'information déposé le 18 décembre 2019, réalisé par Antoine Karam et Sonia de La Provôté pour la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication, abordait déjà la lutte contre les inégalités territoriales en matière d'accès à la culture en France.

Il soulignait l'existence de disparités dans la distribution des équipements culturels, notamment entre les zones urbaines et rurales, ainsi que dans les départements d'outre-mer. Le rapport critique l'abandon du plan « Culture près de chez vous » et appelait à un rôle accru de l'État pour garantir une répartition équitable des ressources culturelles et soutenir les initiatives locales.

Il recommandait une meilleure observation et collecte de données par le ministère de la culture, une répartition plus équilibrée des crédits culturels, et la promotion de politiques de démocratisation culturelle pour rendre la culture plus accessible dans toutes les régions.

