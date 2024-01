A-t-elle déjà lu un livre ?” : étrillée, Rachida Dati riposte

« Les commentaires sur ma nomination, je m’en fiche, même si j’y vois parfois aussi un mépris de classe. J’ai même entendu “a-t-elle déjà lu un livre ?”. J’attends désormais la prochaine question “Sait-elle lire ?” », lançait-elle tout de go au Parisien. Si la nomination en a surpris plus d’un, la ministre de la Culture ripostait dès sa prise de fonction : « Moi, elle ne me surprend pas. […] Par mon parcours, la culture est un combat. C’est un combat de tous les jours. »

Son projet, elle le tient déjà : « Je crois profondément que la culture a besoin d’avoir un ministre avec du poids politique pour la défendre et pour la promouvoir. » Et de poursuivre : « Pour ceux qui se demandent si je lis des livres, qu’ils sachent que j’y ai eu accès dans ma cité par le Bibliobus. Je n’ai pas honte de le dire. C’est cela qui explique mon combat en faveur de l’accès à la culture pour tous. »

Notamment, pour reconnecter les jeunes radicalisés qu’elle affirme avoir rencontrés en prison : « Ils refusaient tout contenu culturel, télévision, livres, cinéma, musique, peinture. Je me souviens même d’un détenu qui ne voulait plus lire les lettres de sa maman par refus de toute émotion. C’était incroyable ! Sans culture, il n’y a plus d’humanité. Ça, je ne m’y résous pas et je ne m’y résoudrai jamais ! »

Attaquée de toutes parts

Si les casseroles qu’elle apporte rue de Valois sont amplement connues – 900.000 € versés en trois ans par Renault-Nissan lorsqu’elle était eurodéputée, sur des soupçons de lobbying en faveur du constructeur automobile –, l’actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo, introduit d’autres critères. Au lendemain de la nomination, elle souhaitait « du fond du cœur […] bon courage » au monde de la culture.

Et de pointer surtout que son ancienne opposante au conseil municipal apporterait « la trumpisation de la culture » dans La Tribune. Autrement dit, un virage à droite que d’autres identifiaient également avec la prise de poste de Catherine Vautrin, comme ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Une autre personnalité présidente Les Républicains du Grand Reims. Soutien de la Manif pour tous, opposée au mariage homosexuel : pas véritablement un fer de lance du vivre-ensemble.

Mais concernant Rachida Dati — nommée porte-parole de Nicolas Sarkozy lors de sa campagne de 2007 — plusieurs ont pointé une mise en avant de l’intéressée qui capitaliserait alors pour les élections municipales. De la rue de Valois à la Mairie de Paris, il n’y aurait qu’un pas – ou qu’un temps ?

Là encore, la ministre exclut toute manœuvre politique : elle restera maire du VIIe, continuera de siéger au Conseil, mais pas d’entente. « Vous imaginez Emmanuel Macron, au moment de ma nomination, me parler de municipales qui se tiendront en 2026 ? Je suis élue de Paris et Paris reste pour moi un objectif », assure-t-elle au Parisien. Un emploi du temps à rallonge, qui justifierait alors quelques inquiétudes verbalisées dans La Provence.

Temps long et long temps

Si Françoise Nyssen, qui occupa la poste avant de retourner à la tête des éditions Actes Sud ne s’exprime pas, estiment que l’on « juge trop en France », elle félicite avant tout le travail de la prédécesseure. Rima Abdul-Malak « a poursuivi les grands chantiers et accompagné ces dynamiques lancées par ceux qui font la culture ». Une réponse que l'on appréciera.

C’est le cas de Gilles Ascaride, fondateur du festival Overlittérature, qui se déroule à Septèmes les Vallons, dans les Bouches-du-Rhône, et propose lectures publiques et créations théâtrales. Selon lui, la fonction implique un temps long et une vision. « Or, ces ministres valsent à qui mieux mieux depuis des années. La plupart des politiques se fichent de la culture comme d’une guigne, on ne les voit jamais au théâtre ou aux concerts, etc. J’en poufferais si ce n’était pas si grave. »

Daniel Picouly nuance et dresse le portrait d’une femme « cultivée et engagée, bien loin de ce que veut en penser le petit monde de la culture, qui montre ici qu’il a quelques préjugés ». Mais Marie Hermann, directrice de la maison d’édition Hors d’atteinte tisse des liens plus préoccupants : elle voit ici « une proximité réaffirmée avec Vincent Bolloré, à qui Rachida Dati est liée via Nicolas Sarkozy – Vincent Bolloré dont les ambitions, qu’il s’agisse des médias avec Cnews ou de l’édition avec Hachette ne sont plus à prouver ».

L’éditrice confirme les craintes déjà exprimées, d’une « droitisation extrême de la politique menée par Macron, avec toujours la même tolérance inexcusable envers les mises en examen pour corruption ».

La chaîne du livre patiente

Signe des temps, à cette heure, aucune organisation professionnelle dans l’industrie du livre n’a salué la nomination de Rachida Dati. Du côté du Syndicat national de l’édition, qui pilote le Festival du livre de Paris, peut-être que des réminiscences de l’édition 2023 freinent l’enthousiasme. ActuaLitté avait en effet appris que la maire du VIIe — arrondissement du Grand Palais éphémère qui héberge la manifestation — n’avait pas apprécié la foule venue en 2022.

Si l’édile n’a aucun droit de jugement sur le modèle des événements que l’établissement accueille, le Festival manquait-il de prestige pour son territoire ?

Côté libraires, on devrait en revanche se souvenir que la cheffe de file de l’opposition s’exprimait en faveur de la réouverture des librairies, en novembre 2020. La pandémie avait contraint les commerces à fermer, mais Rachida Dati estimait que leur maintien relevait d’un « enjeu de lutte contre le séparatisme. […] J’ai grandi dans un milieu où la culture était considérée comme un luxe, un confort. J’ai découvert la lecture, non par mes parents — ma mère ne savait pas lire — mais par l’instituteur, par la libraire, par le Bibliobus qui s’arrêtait dans la cité et était notre fenêtre sur le monde », assurait-elle sur Facebook.

Au risque de surprendre, Anne Hidalgo et elle étaient d’accord sur ce point…

Crédits photo : ministère de la Culture