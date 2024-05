Les Ensablés - Les enfants de septembre de Jean-René Huguenin (1936-1962)

La résurrection de cette pépite littéraire – on parlera donc cette fois par exception non pas d’ensablé mais de désensablé – nous la devons à la patience et à la ténacité d’Olivier Wagner à qui les archives du fonds Huguenin ont été confiées en 2015 par la sœur de l’auteur au département des manuscrits de la bibliothèque nationale de France.

Après avoir fait grande impression sur ses contemporains avec la parution de La côte sauvage en 1960, premier roman salué par Barthes, on savait que JRH qui avait plongé en écriture en multipliant les articles, les correspondances (certaines sont encore inédites), la tenue d’un Journal (paru en 1964 et repris par Bouquins) et la composition de plusieurs ébauches de romans : Le voyage à Vérone, La porte au bord de la mer, Arlequin pris dans les glaces, Prochain roman. Or, parmi ceux-ci, une pochette contenait plus de mille feuillets et le projet des Enfants de septembre qu’Olivier Wagner déchiffrera avec une infinie patience pour assembler les éléments de ce livre plus étoffé que les autres et le proposer à la publication.

Certes, le récit n’est pas encore unifié mais son projet se dessine déjà parfaitement. La trame du roman met en scène un groupe d’amis, des collégiens parisiens, marqués par la guerre. Au centre de l’histoire se trouve Philippe Damien, quinze ans, fils d’un fonctionnaire. Philippe veut œuvrer pour son ami Nicolas Goryak, petit Juif portant l’étoile jaune, à la recherche de ses parents disparus. A la demande de Philippe, son père, soi-disant proche de ministres du gouvernement, doit intervenir pour enquêter sur la disparition des parents Goryak et rassurer Nicolas. Il n’en fera rien. Lâche, volage et inconséquent, Philippe découvre la nature vile de son père, figure à laquelle il décide de s’opposer ardemment .

Chez Huguenin, les héros sont des jeunes gens aux âmes tourmentées. Le personnage de Philippe dont on sent qu’il est l’ébauche préparatoire du personnage d’Olivier de La Côte sauvage est en révolte contre le monde. Mais a contrario du cliché de la révolte adolescente qui nie la réalité du monde pour faire entendre sa petite musique égoïste - pas plus grands Narcisse que les ados - les jeunes héros d’Huguenin sont tous empreints de grandeur et de tragique.

Chacun comprend – et certainement Philippe le premier et le mieux - que le mouvement de la vie est un long chemin de renoncement tant sur la question de la politique (il faut s’acoquiner pour réussir) que sur celle de l’amour (la pureté du sentiment conduit à la défaite). « Il ne savait pas qu’il aimait si fort. Il ne savait pas que ce n’était que la vie. Il se jetait sur son visage le plus humble, les fleurs des champs, l’odeur des sous-bois, les trèfles à quatre feuilles. Il avait refoulé ses récentes blessures au plus profond de son cœur, mais un instinct l’avertissait que le premier faux pas ouvrirait les cicatrices »

En contrepoint de Philippe, plus solaire et incandescent, le personnage de Nils rencontré lors de vacances en Bretagne. C’est l’être lumineux du roman porteur d’un espoir, une âme blessée elle aussi et privée de l’amour parental mais qui ne se résigne pas. Nils proclame pour l’avenir vouloir être heureux et digne. Sa jeunesse, comme celle de Philipe, comme celle de Nicolas, de Bernard ou de Catherine, autres personnages du roman, échappe au ridicule.

Enfin la prose d’Huguenin, surprenante à bien des égards, donne parfois à entendre un lyrisme déchirant qui confine à la mélopée. Huguenin est absolument à rebours de l’existentialisme sartrien encore en vogue à l’époque ou au persiflage des hussards. Son écriture possède sa propre beauté et sa propre mystique. La vision de la Loire dans la troisième partie du roman « La Loire comme une robe grise étendue dans la nuit tombante » est petite sœur de la Seine vue par l’Aurélien d’Aragon depuis les fenêtres de l’île Saint-Louis.

Huguenin restera le grand absent de la scène littéraire d’après-guerre. Son romantisme viscéral, sa peur du péché d’orgueil et son écriture ciselée auront manqué.

Denis Gombert