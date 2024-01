22 ans plus tard, Alex Garland planche sur la suite de 28 jours plus tard

Après le succès de La Plage, Danny Boyle et Alex Garland se sont retrouvés sur 28 jours plus tard, dont le scénario était directement signé par l'écrivain. Celui-ci partait d'une idée simple : un film de zombies dans lequel ces derniers seraient capables de courir, et pas seulement de se trainer à la poursuite des survivants et de leurs cerveaux...

Sorti en France en début d'année 2003, le long-métrage de Danny Boyle rencontre un franc succès, comme dans d'autres pays du monde. Plusieurs scènes marquent les spectateurs et en font un film culte, notamment la célèbre déambulation de l'acteur Cillian Murphy dans la ville de Londres, désormais déserte après une infection à grande échelle...

En 2007, une suite voit le jour, intitulée 28 semaines plus tard et réalisée par Juan Carlos Fresnadillo. Cette fois, Danny Boyle et Alex Garland se contentent de produire le long-métrage, dont l'impact sera bien moindre.

Un projet de 28 mois plus tard ne s'est jamais concrétisé, mais l'écrivain et son compère réalisateur ont de la suite dans les idées : 28 ans plus tard serait en bonne voie, selon The Hollywood Reporter. Le concept d'un film serait validé, voire, sans doute en cas de succès, celui d'une trilogie complète, pour laquelle Alex Garland serait prêt à offrir sa plume.

Quant à Danny Boyle, il serait partant pour au moins un film de cette nouvelle apocalypse zombie. Les producteurs sont désormais à la recherche de diffuseurs intéressés, pour un passage au cinéma ou sur les plateformes de streaming.

En tant qu'auteur, Alex Garland s'est fait moins productif avec les années, au profit de sa carrière de scénariste et, surtout, de réalisateur. En 2017, il adaptait ainsi Annihilation, de Jeff VanderMeer (traduit par Gilles Goullet, Au Diable Vauvert), proposait Men en 2022 et, le 24 avril 2024, sortira sa dernière réalisation en France, Civil War.

Photographie : Cillian Murphy dans 28 jours plus tard, en 2002