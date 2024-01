Rachida Dati au ministère de la Culture : l'ironie politique

« Dans une démocratie, qu’il y ait une droite et une gauche, c’est très sain. En Marche, c’est quoi ? Des traîtres de gauche, des traîtres de droite, c’est ça, ce parti ! » Déclaration fracassante, certes, mais émanant surtout de la nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati, alors remontée contre Emmanuel Macron, en juin 2021. La maire du VIIe était interrogée sur France Inter et ne machait alors pas ses mots.

Elle reprochait également le manque de convictions, d’idéologie au sein du gouvernement alors en place. C’est donc résolument pour changer ce triste constat qu’elle remplacera Rima Abdul Malak, arrivée avec Elisabeth Borne et partie en même temps que la Première ministre, dans le cadre du remaniement ministériel en cours.

En novembre 2019, elle avait largement attaqué « l’élite qui dirige la France », dans un ouvrage paru chez Plon, La Confiscation du pouvoir. « L’égalitarisme de la gauche, les errements de la droite, la déconnexion d’un Nouveau Monde composé des protagonistes de l’Ancien Monde ont scindé et affaibli notre pays. » Un essai passé presque inaperçu : à peine 3200 ventes (donnée : Edistat). D'où vient alors cette arrivée surprise, plus fracassante que celle de Frédéric Mitterrand, quand Nicolas Sarkozy était Président de la République...

Placement de produit

« Draguer Les Républicains, personne n’est dupe », nous lance un éditeur aux publications très politiquement marquées. Et Anne Hidalgo, sur BFMTV, n’a pas vraiment dit autre chose : « Je souhaite bon courage aux acteurs du monde de la culture compte tenu des épreuves qu’ils vont traverser. »

Sauf qu’en juin dernier, la nouvelle ministre s’était déjà rattrapée : elle évoquait un rapprochement entre Les Républicains et le gouvernement : « Une alliance, ça ne veut rien dire. Il faut un projet de gouvernement. […] On a un projet sur la table, on peut en discuter. » Essai transformé, dans une certaine mesure : alors que le monde de la Culture observe cette nomination avec un certain scepticisme, le parti de Rachida Dati l’a tout bonnement exclue, suite à sa prise de fonction au sein du gouvernement Attal.

À LIRE - Cette nomination “moi, elle ne me surprend pas”, assure Rachida Dati

Pourquoi tant d’hostilité ? Après tout, la maire du VIIe organise depuis plusieurs années une manifestation littéraire, Des livres et des stars, créée en 2016, dont l’édition 2021 était une fois encore parrainée par Michel Drucker. C’est également elle qui en 2013 avait offert aux élèves de la classe de troisième, à celle de Terminale, un roman de Marc Levy — Un sentiment plus fort que la peur.

De son côté, Emmanuel Grégoire fut parmi les premiers à rappeler des déboires judiciaires de la nouvelle locataire de Valois. « Avant, un ministre mis en examen devait démissionner. Maintenant une mise en examen pour corruption peut être nommée ministre. Rachida Dati est mise en examen depuis juillet 2021 pour “corruption”… quelle inspiration pour le monde de la culture… », souligne le Premier adjoint à la Maire de Paris responsable de l’urbanisme, de l’architecture, du Grand Paris et des relations avec les arrondissements.

Et d'ironiser un peu plus encore :

De fait, elle est soupçonnée d’avoir perçu quelque 90.000 € de la part de Renault-Nissan, entre 2009 et 2011, alors qu’elle occupait siégeait comme eurodéputée. On lui reproche d’avoir ainsi œuvré comme lobbyiste pour le compte du constructeur automobile : l’accusée reconnaît le montant, au titre d'honoraires, mais réfute les motifs allégués. Elle est cependant mise en examen pour corruption passive et recel d’abus de pouvoir…

Crédits Ministère de la Culture

Alors que la passation de pouvoir doit intervenir ce matin même au ministère, la consternation règne un peu partout et nombreux sont ceux qui soulèvent les liens qu’elle entretiendrait avec l’Azerbaïdjan… Pour Gabriel Attal, nouveau Premier ministre, la présomption prime : la mise en examen ne vaut pas condamnation, donc pas de culpabilité, affirmait-il sur TF1.

Crédits photo : Rachida Dati - European Parliament, CC BY NC ND 2.0