Louis Aliot manipule l'oeuvre d'Uderzo et Goscinny, Astérix et périls

Maire de Perpignan depuis le 3 juillet 2020, le premier vice-président du Rassemblement national Louis Aliot s'est, comme de nombreux édiles, prêté au jeu des vœux de début d'année. Pour ce faire, il a choisi les réseaux sociaux, affichant, le 31 décembre, une illustration montrant les habitants d'un petit village d'irréductibles Gaulois...

Repérée par L'Agglorieuse, journal satirique montpelliérain, la publication est assez problématique, puisque le maire de Perpignan utilise sans autorisation l'œuvre de Goscinny et Uderzo, dans un contexte politique, qui plus est.

« Astérix est apolitique et veille à ne jamais être associé à un parti ou toute organisation affiliée. Les Éditions n’ont pas été sollicitées pour cette utilisation. Comme pour toute utilisation non autorisée, les Éditions ont immédiatement et officiellement demandé le retrait de cette image », ont précisé les éditions Albert René à L'Indépendant.

Par son service de communication, Louis Aliot a fait savoir qu'il attendait une mise en demeure : « Pas de commentaire pour le moment. Juridiquement, il n'a rien reçu », indique-t-on.

Des reprises à la pelle

Ce n'est pas une première pour le Gaulois, fréquemment associé à des courants politiques malgré lui, et plus particulièrement à droite. En 1998, le RPR, lors d'une réunion de cadres, diffuse une image de bagarre générale très inspirée des albums d'Astérix pour illustrer le besoin de solidarité et de cohésion dans le parti.

Quelques jours plus tard, Uderzo donne de la voix, sur Europe 1 : « Jamais personne ne m'a posé la question pour savoir s'il pouvait prétendre pouvoir utiliser les personnages d'Astérix », expliquait-il alors. Avec Goscinny, décédé en 1977, ils avaient « toujours refusé de prêter leurs personnages à un quelconque parti politique, qu'il soit de gauche ou de droite ».

Un certain Nicolas Sarkozy s'était alors dévoué pour aller parlementer avec Albert Uderzo, au sein de sa maison d'édition, et l'affiche s'en était sortie avec quelques modifications, pour s'éloigner d'Astérix et Obélix.

En 2019, Franceinfo rappelait que la seule incursion d'Astérix dans le traitre monde de la politique fut à l'occasion d'un dessin d'Astérix donnant un coup de pied dans une marmite marquée « Potion maréchal », dénonçant le régime de Vichy.

Pas sûr que Louis Aliot reprenne cette image...

Photographie : Louis Aliot, en 2015 (Pablo Tupin-Noriega (Wikimedia France), CC BY SA 4.0)