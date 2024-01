Écrire !, un nouveau festival littéraire à Rennes

Le festival « Écrire ! » est une célébration de la littérature et de l'art au cœur du quartier du Blosne, initié par les résidents locaux, l'Espace Lecture Carrefour 18, l'association Lire et Délire, et un groupe de bénévoles dévoués.

Ce festival se veut être un hommage à l'édition indépendante, à la microédition et aux livres d'artistes, offrant une plateforme pour une multitude de formes d'écriture captivantes et inspirantes. À travers une variété de spectacles, animations, expositions, rencontres, et ateliers créatifs, il attire un large public de tous âges.

« Écrire ! » se présente comme un événement joyeux et ludique, mettant en avant le monde dynamique des auteurs, illustrateurs, artistes, maisons d'édition et collectifs littéraires. Avec un programme riche et inventif, il invite les visiteurs à explorer de manière décontractée les joies de l'écriture et le divertissement par les mots, que ce soit en solo, en duo, entre amis ou en famille, offrant l'opportunité de rencontrer des artistes et d'expérimenter diverses formes d'écriture et de lecture.

Au total ce sont 52 auteurs et artistes invités, 5 maisons d'éditions, et 3 librairies invitées à partager et échanger avec les visiteurs. Parmi eux Benoît Jacques, Claire Saunier, Marie Karedwen ou Anne Monneau.

Des ateliers d'écriture classiques ou originaux, comme un atelier de création d'OPNI (Objet Poétique Non Identifié) ou de fabrication d'un livre entre parents et enfants. Mais aussi un « petit dej-Slam », une « dictée géante et loufoque » ou encore des spectacles pour enfants et une performance dansée.

L'ensemble du programme est à retrouver ci-dessous.

Crédits photo : Sebastian Brito / unsplash