Peignons et lisons : à Lannion, le premier salon littéraire de la ville

Le tout premier thème de ce nouveau salon littéraire, « Peignons et lisons ». Peindre, car outre les 31 écrivains, sept peintres seront présents durant cette journée : Ange Ballan, Anne-Gaël Beau, Brigit Ber, Bertrand de La Peine, Johan Houdart, Gwenola Leroux et Bernadette Vallin. ils exposeront et vendront leurs œuvres.

À leurs côtés, une brochette d'auteurs, pour beaucoup issus de la région, dont Tomaz Bernard, Dominique Besançon, Annie Blanc, Blÿnt, Émilie Bonnafous-Armengol, Yannick Botrel, Michelle Brieuc, Bertrand de La Peine, Charles Doursenaud, Bernard Enjolras, Yvon Le Men, Luc Blanvillain, Francis Favereau, Alexis Gloaguen, Louis Grall, Jean-Albert Guénégant, Pauline Guillerm, Anne Guillou, Thierry Jigourel, Daniel Kay, Michelle Labbé, Yannick Le Corre, André Le Person, Gwenola Leroux, Joëlle Loeuille, Pascal Millet, Xavier Müller, Michel Priziac, Marie-Hélène Prouteau, Philippe Puech, Yves Raoul, Isaline Remy et François Roux. En outre, sept maisons d’éditions y tiendront également des stands.

Des conférences et des tables rondes consacrées à la peinture viendront compléter le programme. L'événement se déroulera autour de l'espace Sainte-Anne, au cœur de Lannion, avec les auteurs installés dans la chapelle, les peintres dans la salle d'animation et les tables rondes dans la salle de conférence.

L’association le Dragon Rouge du Trégor-Goëlo, qui compte une quarantaine d’adhérents, a déjà organisé le salon du livre Marque Plage à Trégastel en 2021 et 2022.

Programme complet :

À 10h30, conférence d’Emmanuelle George, libraire chez Gwalarn, sur ses romans coup de cœur qui parlent de peinture.

À 11h15, table ronde « écrire sur la peinture, mission impossible ? » ​avec Marie-Hélène Prouteau, écrivaine, Bertrand de la Peine, écrivain et peintre, et Johan Houdart, peintre. Animée par Nathalie Caradec, docteur ès lettres.

À 14h, conférence « peinture et poésie, un incessant dialogue », ​par Daniel Kay, poète.

Et à 15h30, table ronde « regards sur la peinture », ​avec Alexis Gloaguen, philosophe et écrivain, Gwenola Leroux, écrivaine et peintre et Brigit Ber, peintre. Animée par Claude Thomas, chroniqueur littéraire.

Crédits photo : DocteurCosmos (CC BY-SA 3.0)