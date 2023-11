Salman Rushdie reçoit le Prix André Malraux 2023

Au titre de Prix spécial du Jury à l’écrivain Salman Rushdie pour La cité de la victoire, traduit de l’anglais par Gérard Meudal, Actes Sud

Au titre de Fiction engagée à l’écrivain Paolo Giordano pour Tasmania, traduit de l'italien par Nathalie BAUER, Le bruit du monde

À Paris, en novembre 2015, le protagoniste, un écrivain et journaliste, se trouve dans la capitale pour rendre compte d'un sommet international sur le climat, survenant peu après des attaques terroristes. Cette période de tension résonne avec la crise personnelle qu'il vit avec sa compagne, Lorenza. Il adopte une attitude désinvolte et rafraîchissante, s'entourant de figures excentriques qui enrichissent son monde de leur essence unique : un physicien téméraire, un climatologue passionné par les nuages, une journaliste pétillante et un prêtre épris d'une femme

Au titre d'Essai sur l’art à l’écrivain Claude Arnaud pour Picasso tout contre Cocteau, Grasset

Le texte raconte l'histoire de l'amitié entre deux figures emblématiques de l'art du XXe siècle : le peintre espagnol Pablo Picasso et l'artiste français Jean Cocteau. Picasso, arrivé à Paris en 1900, est décrit comme un génie précoce et innovateur, qui devient rapidement le centre d'un cercle d'admirateurs et le prophète du mouvement moderne. Cocteau, aux talents variés et à la personnalité plus effacée, évolue en s'inspirant des autres et cherche à se rapprocher de Picasso après la Première Guerre mondiale.

Le livre de Claude Arnaud explore cinquante ans de leur relation, de leur première rencontre en 1915 jusqu'à la mort de Cocteau en 1963, en passant par leurs collaborations, disputes et réconciliations. Il interroge la possibilité d'une collaboration créative entre deux individus si différents, tout en soulignant leur soutien mutuel, leur admiration et leurs conflits, le tout narré avec intelligence et émotion.