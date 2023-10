Le procès de l'agresseur de Salman Rushdie ouvert en janvier 2024

Un procès très attendu s'annonce, aux États-Unis. À partir du 8 janvier 2024, Hadi Matar, auteur d'une violente agression de l'écrivain Salman Rushdie, sera en effet jugé, accusé de tentative de meurtre au second degré (non prémédité, donc) et d'agression au second degré (ce qui implique la volonté de blesser).

Rushdie à la barre

Ce vendredi 27 octobre, alors qu'il venait d'annoncer la date d'ouverture du procès, le procureur en chef Jason Schmidt a précisé que « les collaborateurs de M. Salman Rushdie ont été avertis de ce rendez-vous, afin qu'il puisse d'y préparer ».

L'écrivain, âgé de 76 ans, devrait être appelé à la barre, comme des témoins de l'attaque. Ces derniers interviendront toutefois de manière anonyme, pour éviter d'éventuelles représailles.

Rushdie a déjà longuement réfléchi à l'attaque dont il a été victime, de son propre aveu, puisqu'il a signé un court ouvrage sur le sujet, intitulé Knife en version originale. En France, ce livre sera publié sous le titre Le Couteau, le 18 avril 2024, par les éditions Gallimard, sous-titré Réflexions suite à une tentative d’assassinat.

« Ce n’est pas le livre le plus simple à écrire, mais c’est quelque chose que je dois faire, avant de pouvoir passer à la suite », expliquait l'auteur à propos du Couteau. Rushdie a gardé d'importantes séquelles de l'attaque, et a notamment perdu l'usage d'un œil.

L'accusé plaide non coupable

Hadi Matar, âgé de 24 ans au moment de sa tentative de meurtre de Salman Rushdie, avait été interpelé sur le fait, maîtrisé par des agents de sécurité et des participants à l'événement organisé à Chautauqua, dans l'État de New York.

Néanmoins, l'homme avait d'emblée plaidé non coupable des faits qui lui étaient reprochés. Nathaniel Barone, l'avocat de Hadi Matar, s'est exprimé auprès de CNN, indiquant que son client « maintenait qu'il était innocent ». « Ce que je souligne depuis le début, au sujet de ce cas, est que nous avons tous droit à un procès équitable, et qu'une présomption d'innocence s'applique, un droit constitutionnel dont nous pouvons tous jouir. »

La tentative d'assassinat de Salman Rushdie, le 12 août 2022, s'inscrit dans le cadre de la fatwa lancée en 1989 par l'ayatollah Rouhollah Khomeini contre l'auteur des Versets sataniques, accusé de blasphème. En 1998, l'État iranien annonçait qu'il renonçait à accomplir cette fatwa, sans l'annuler pour autant : en 2012, la récompense offerte pour la mort de Rushdie s'élevait encore à 3,3 millions $...

Hadi Matar a par ailleurs été récompensé, en Iran, par les Forces terrestres du Corps des Gardiens de la révolution islamique pour la province de Mazandéran, qui lui ont octroyé 1000 m2 de terres cultivables.

Dans le cadre de l'enquête sur Hadi Matar et la tentative d'assassinat de Salman Rushdie, quelque 30.000 documents ont été examinés, dont des photographies, vidéos, documents Word et Excel, ainsi que des historiques de recherche Google.

Le procès de Matar devrait durer environ deux semaines, selon l'estimation communiquée par Jason Schmidt à l'Associated Press.

Photographie : Salman Rushdie, le 18 mai 2023 à New York (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images for PEN America)