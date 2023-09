Au Texas, censure (provisoire) d'une loi de censure des livres

Le 18 septembre, le juge Alan D. Albright du tribunal fédéral du district ouest du Texas, a rendu une ordonnance écrite qui interdit provisoirement l’application du Reader Act. Cette législation, signée par le gouverneur républicain Greg Abbott le 12 juin dernier, laissait craindre une importante vague de censure parmi les livres distribués dans les écoles de la maternelle jusqu’à la 12e année (17-18 ans).

Le juge a conclu, pour motiver son injonction préliminaire, que ce Reader Act viole la clause de liberté d’expression du Premier Amendement. Cette dernière protège le droit des citoyens à partager leurs opinions sans risquer de représailles gouvernementales.

La décision de la Cour fait suite à une plainte déposée le 25 juillet par deux librairies texanes, BookPeople d’Austin et Blue Willow Bookshop de Houston, ainsi que par l’Association des libraires américains, l’Association des éditeurs américains, la Guilde des auteurs et le Comic Book Legal Defense Fund.

Le Reader Act (anciennement HB900) devait initialement entrer en vigueur le 1er septembre 2023. Les plaignants avaient alors demandé une injonction préliminaire. Le 31 août, lors d’une conférence, le juge Alan D. Albright avait indiqué qu’il publierait cette injonction pour contrer la loi — retardant ainsi son application —, et a tenu sa promesse.

Un tournant répressif

Promulguée par le gouverneur Greg Abbott, cette législation aurait exigé des librairies indépendantes, des grandes enseignes nationales, des principaux détaillants en ligne et des éditeurs qu’ils examinent des millions d’ouvrages destinés aux bibliothèques scolaires.

L'objectif était de détecter tout contenu sexuel selon des critères imposés par l'État, sans aucune supervision judiciaire. Les employés auraient attribué des notes en fonction de ces instructions afin de déterminer quels écrits dépassaient les limites fixées et devaient ainsi être retirés des étagères des bibliothèques.

Les critères du projet de loi, vagues et peu définis, auraient entraîné l’exclusion d’œuvres majeures telles que Roméo et Juliette, Ulysse, Le Songe d’une nuit d’été, Des souris et des hommes, ou encore Jane Eyre, selon les opposants.

Des conditions de travail dégradées

Comme le rappelle l’injonction, ce sont les entreprises comme les librairies qui auraient noté les ouvrages. Elles auraient donc agi comme des instruments de censure de l’État, sous la menace de représailles. En effet : les réfractaires auraient été listées publiquement et empêchées de travailler avec les établissements scolaires texans, se coupant ainsi de clients importants.

Par ailleurs, il n’était pas question d’embaucher des salariés supplémentaires pour cette évaluation massive. Cette tâche se serait transformée en véritable travail d’Hercule pour les employés… Valérie Koehler, la propriétaire de la librairie Blue Willow, déclarait à ce sujet : « En tant que petite librairie indépendante, nous ne disposons pas des ressources humaines ou financières nécessaires pour nous conformer à la loi telle qu’elle est rédigée. »

Charley Rejsek, la directrice de la librairie BookPeople, affirmait également à The Daily Texan que les membres de sa société auraient dû évaluer mille livres en quatre mois. Soit autant d'heures supplémentaires non rémunérées...



« Conflit » avec l'État

Peu importe le temps investi par les travailleurs, l’État aurait eu le pouvoir de modifier, en dernière instance, les notes attribuées. Il serait passé par l’intermédiaire de la Texas Education Agency (l'Agence d'éducation pour le Texas) qui aurait effectué de nouvelles évaluations. Rejsek précise : « C’est là que le conflit entre en jeu, ils nous demandent d'évaluer [les livres], nous disons que nous ne pouvons pas et ensuite ils déclarent : “Je vais vous donner la note” et c’est comme ça qu’ils censurent. »

Compte tenu de tous ces éléments, le juge commente, pour motiver l'injonction : « Par conséquent, cette Cour estime que l’État du Texas cherche de manière illégale à contraindre un individu ou une société à créer un discours qu’ils ne souhaitent pas tenir, et en outre, avec lequel ils ne sont pas d’accord. » Et d’ajouter : « Pour cette raison et d’autres, la Cour estime que cette loi viole la clause de liberté d’expression du Premier Amendement. »

Vider les bibliothèques, punir la diversité

Depuis quelque temps, une vague de censure et de suppression de livres s’est déployée aux États-Unis, sous couvert de lutte contre la violence et la pornographie. Cette mouvance a principalement touché les auteurs issus de minorités ainsi que les ouvrages qui abordent des thématiques LGBTQIA+. Le contenu flou du projet du Reader Act ciblait, lui aussi, les communautés marginalisées.

David DeMatthews, professeur agrégé au College of Education (Tennessee), déplorait auprès de The Daily Texan : « Ce projet de loi isolera et suscitera la peur parmi les enfants LGBTQ alors qu’ils luttent pour accepter qui ils sont. »

Et de conclure : « Peu importe dans une certaine mesure que l’injonction soit maintenue ou non ou que cette loi soit finalement abrogée… le mal est fait. Les enseignants ont de plus en plus peur de prendre des risques pédagogiques et de faire preuve d’innovation en classe. »

Crédits photo : John (CC BY-SA 2.0)

