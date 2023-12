Le Prix Renaudot 2022 Simon Liberati, "prête-plume" de Laeticia Hallyday

Dans un entretien donné à La Tribune Dimanche, cette dernière confie que l'écriture de ce livre constitue une forme de thérapie bénéfique : « Il devrait sortir dans un an et demi », précise-t-elle.

Parallèlement, Laeticia Hallyday s'investit dans la création d'une comédie musicale en hommage à Johnny Hallyday, prévue pour 2027, à l'occasion des dix ans de la disparition du chanteur. Actuellement, Johnny Hallyday l'exposition est présentée à Paris Expo, Porte de Versailles, et un projet d'école de musique au nom de son époux est en cours, qui s'installera en dehors de Paris.

Le 3 janvier prochain, Simon Liberati publiera son 14e ouvrage, La Hyène du Capitole, suite des Démons, paru en 2020 chez le même éditeur, et mettant toujours en scène la famille Tcherepakine.

Dominique Mihrage, surnommée « la hyène du Capitole », est devenue la figure la plus malchanceuse des années 1970. Elle fait sa première apparition lors d'un dîner automnal à Rome. Taïné et Alexis Tcherepakine, frère et sœur charismatiques, y convient leurs amis insouciants et prospères. La scène se déroule autour d'une table ornée de fleurs de cimetière, sous la lumière vacillante des flambeaux, où des célébrités telles qu'Helmut Berger, Truman Capote et Andy Warhol dégustent de la zuppa inglese tout en échangeant des histoires. Ce moment marque sans qu'ils le sachent la fin de la Dolce Vita et le début d'une ère nouvelle, plus sombre et électrique. Dans l'ambiance détendue des soirées romaines, la présence néfaste de Dominique Mihrage va déclencher une série d'événements malheureux. Taïné, une photographe talentueuse mais vulnérable, vit dans l'angoisse constante de l'échec, tandis qu'Alexis, conscient de son potentiel d'écrivain, se perd dans la frivolité de la vie mondaine. Peut-on vraiment concilier cette vie de paillettes avec la littérature ?

Simon Liberati est le fils de l'écrivain surréaliste André Libérati. Après des études de grammaire latine, il se lance dans le journalisme puis dans l'écriture. Son premier ouvrage, Anthologie des apparitions, est publié en 2004 par Frédéric Beigbeder chez Flammarion.

Parmi ses ouvrages suivants, on peut citer Jayne Mansfield 1967, publié chez Grasset (Prix Femina 2011), ou Eva, paru en 2015 chez Stock, où il évoque celle qui deviendra son ex-épouse. Plus récemment, il a sorti Liberty chez Séguier, un journal intime des années 2010 oscillant entre vie mondaine, souffrance et réflexion, et marqué par une renaissance suite à sa rencontre avec Eva Ionesco, ainsi que Performance.

Ce dernier roman, qui lui a valu le Renaudot, retrace la création et le tournage de Satanic Majesties, une série sur les derniers jours de Brian Jones, fondateur des Rolling Stones. Il raconte une époque et un tournant majeur pour le groupe, passant de simples interprètes de musique afro-américaine à une entité androgyne et luciférienne. Pour réaliser cette série, les producteurs font appel à un écrivain spécialiste des années 60, un dandy de plus de soixante ans, aujourd'hui âgé de 71 ans, en piteux état physique et mental...

Crédits photo : Georges Biard (CC BY-SA 3.0) / librairie mollat (CC BY 3.0)