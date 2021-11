Simon Liberati : Anthologie de ses apparitions (et de ses méditations)

« Trois mois de galère, les cent jours d’un plumitif aux abois. Liberty, à mon tour d’écrire ton nom. Je ne sais pas trop qui tu es. »

Liberty, c’est une sorte d’épigone des personnages de l’Anthologie des apparitions, ou bien Liberati mal cadencé. Dans ce journal, qui devait dès le départ ne durer que 200 pages, c’est le nom que lui donne « un corbeau » qui cherche à lui nuire. Avant sa rencontre avec Éva Ionesco et le déploiement d’une grande productivité littéraire.

Sur environ trois mois difficiles, on suit les mondanités du grand écrivain français, Simon Liberati : un grand projet d’article, les journées qui s’enchaînent sans dormir : mélange de drogues et d’alcools à en boire le parfum, mais coupé avec de l’eau.

Il y a Flower, belle étrangère à la dérive, et d’autres. Ses amis : Dimanche 17 mars. — Je trouve dans la préface de La Forme et l’Intelligible de Robert Klein un anti-portrait de moi et de certains de mes amis :

« Jamais perfide, jamais indiscret, proprement incorruptible, généreux en silence, dépourvu de toute affectation à un degré qui ne se rencontre jamais, il traversait la vie, avec des malheurs et des complications sans nombre, dont il ne disait rien. »

Un des plus grands mérites de ce journal fin (d’un auteur qui aime les journaux intimes et littéraires) : les citations tirées de ces lectures que partage avec nous Liberati. Il aime les grands écrivains de droite, il ne s’en cache pas. Paul Morand, Paul Léautaud, dont il cite plusieurs passages du Journal Littéraire, Lucien Rebatet critique de cinéma, Drieu, Maurice Sachs.. Toujours pour le dandysme et rien que pour leurs phrases. Des études également, comme Pétrone par Paul Veyne. Il évoque le Soral des années Bain Douche sans se sentir obligé de lui lancer une crotte de nez. Simon Liberati ne se sent obligé de rien. Soral ne fait évidemment pas partie des grands écrivains de droite, puisqu’il écrit très mal.

On name drop les boîtes de nuit parisiennes. « Je ne sais même plus laquelle : je confonds Castel, Raspoutine, Régine, Le Baron et le Montana dans le même brouillard rougeoyant ». Le café de Flore, le Lipp… Et on drop avec Frédéric Beigbeder, Éric Neuhoff (qu’il rencontre), Nelly Kaprièlian... Des réflexions à méditer : « Le séducteur et le moraliste. Parfois (souvent), les deux vivent dans la même tête, cela donne une certaine forme de lucidité peu fiable (Aragon, Barrès). »

La galère de ceux qui ont débuté leur scolarité à Stan : « En plus, vu l’état de mes finances et mon train de vie (10 000 euros en moyenne de dépenses par mois depuis un an) j’ai intérêt à ne pas m’endormir. » Ses années à Cosmopolitan jusqu’à en devenir rédacteur en chef (pas longtemps) : « avec son objectif avoué (du magazine) de guider la lectrice vers un modèle à la Starship Troopers, dents blanches et cœur de fer. »

« Lundi 11 mars. – Dans l’étude sur Borgès, Yourcenar dit de la psychanalyse qu’elle est une “pauvre mythologie”. Nabokov et Yourcenar dénigrent la psychanalyse. Pourtant, qui m’expliquera, sinon le “charlatan de Vienne”, pourquoi, à chaque fois que j’ai des soucis d’argent, je passe mon temps à nettoyer les cabinets à l’eau de Javel ? Les idées du freudisme, souvent très simples, permettent de se voir agir, ce qui est un remède, comme l’humour juif. Nettoyer les cabinets en sachant que la merde, c’est de l’argent et que l’argent, c’est de la merde, reste plus drôle que de les nettoyer en pleine anxiété, sans le savoir. »

On apprend que les éditions du Sagittaire ont été la première maison des surréalistes, et Simon Liberati flirte avec la mort, toujours en passant. « Avant de me coucher avec la bio de Sarah Bernhardt par Philippe Jullian, je regarde Un drôle de paroissien sur Ciné Classic. »

Simon Liberati démasque finalement la sorcière cachée dans un corbeau, comme dans Scoubidou. « C’est elle qui va payer le loyer de mon nouvel appartement. Du coup elle est persuadée que je couche avec elle uniquement pour ça. Connaissant les femmes, ça doit l’exciter. »

Des passages vertigineux qui découlent d’une profonde méditation sur des vérités antiques et barbares, comme une qui s’achève ainsi : « Quant à Flower, c’est un fantôme, la fiancée du vent, un esprit trompeur formé de moitié par mon imagination. À la fin il me restera le vent, la chasse nocturne et cette fiancée du diable qu’est la littérature. »

Simon Liberati sortira du tunnel grâce à une femme, et non l’Art, et on ne s’en étonnera pas. Il se révèle dans son journal un véritable mystique de l’Art, et un grand dépendant stoïque.

« En dehors d’un manque de compassion, on m’a souvent reproché mon indiscrétion et mes bavardages intempestifs. J’en ai trouvé la cause ce matin dans le Journal littéraire (de Léautaud) : cela vient de ce que je n’ai pas grand-chose à dire aux gens qui viennent me voir. Alors, pour dire quelque chose, je dis des choses que je ne devrais pas dire. »