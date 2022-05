Eva Ionesco condamnée pour violence contre son mari, Simon Liberati  

« J'ai honte, je n'aurais jamais dû faire ça, je regrette. » Ces mots, repris par le quotidien l'Union, sont d'Eva Ionesco, exprimant ses regrets à la suite de sa condamnation par le tribunal de Soissons pour violences. Elle comparaissait après le dépôt d'une plainte de son mari – prix Femina 2011 pour Jayne Mansfield 1967 – Simon Liberati.

La réalisatrice de My Little Princess écope de dix mois de sursis probatoire pendant deux ans et de 2000 € d'amende à verser à l'écrivain. Elle devra également suivre des soins psychologiques et consulter un addictologue. En outre, elle a interdiction d'entrer en contact avec l'auteur de California Girls et de se rendre au domicile de ce dernier. Le couple, marié depuis 2013, est actuellement en instance de divorce

Fortement alcoolisés

Les faits se sont déroulés dans une résidence secondaire du romancier à Longpont dans l'Aisne, dans la nuit du 15 au 16 février 2021. Durant l'accrochage entre les deux, elle a donné plusieurs coups de couteau à pain à son mari vers minuit. La raison de cette violente altercation où tous les deux étaient alcoolisés – à la vodka, indique l'enquête – tournait autour du fils de la romancière. Eva Ionesco ajoute elle-même s'être également saisie de la fourche du poêle à bûches, et avoir asséné plusieurs coups à son mari, notamment à l'épaule.

Regrettant immédiatement son geste, elle a appelé les forces de l'ordre, avant d'être placée sous contrôle judiciaire le 17 février 2021, avec interdiction d'entrer en contact avec l'écrivain. Simon Liberati, à la barre, raconte que les querelles entre eux étaient récurrentes. : « Les disputes étaient violentes verbalement, mais je ne l'ai jamais frappée et elle ne m'a jamais frappé avant le 15 février 2021. Les menaces, s'il y en a eu, n'étaient que verbales. » Et d'ajouter : « Je veux retrouver le calme, ne plus être en contact avec Eva. Plus de disputes. »

A LIRE:Anthologie des apparitions de Simon Liberati (et de ses méditations)

Simon Liberati est l’auteur de douze livres dont Eva, paru chez Stock en 2015, qui décrit sa future ex-femme, Eva Ionesco, ou dernièrement Liberty, paru chez Séguier : un journal tenu au début des années 2010, entre mondanité, souffrance et reflexion, qui s'achève par une renaissance, dont la raison est sa rencontre avec Eva Ionesco... Cette dernière sortira Le Sacrifice, qui paraitra chez Robert Laffont en août.

Les différents éditeurs des deux auteurs n'étaient pas disponibles pour apporter de commentaire.

Crédtis : Youtube (Stupéfiant !)