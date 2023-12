Guillaume Niziers reconduit à la tête du CTLes

Le ministère de l'Enseignement supérieur avait diffusé en septembre dernier un appel à candidatures pour le poste de directeur du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur (CTLes), à compter du 1er janvier 2024.

L'actuel directeur, Guillaume Niziers, conservateur général des bibliothèques, verra finalement son mandat reconduit à la tête de l'institution, laquelle « assure la collecte, la gestion, la conservation et la communication des livres et documents d'intérêt scientifique et patrimonial qui lui sont confiés en dépôt ou qui lui sont cédés par les universités et les grands établissements, en particulier par ceux des académies de Paris, Créteil et Versailles ».

Il a sous sa direction une trentaine d'agents, des bibliothécaires aux personnels administratifs. Il s'agit de son troisième mandat, puisqu'il a pris la tête du CTLes en 2017, avant d'être renouvelé en 2020 par la ministre de l'époque, Frédérique Vidal.

Avant de gérer le CTLes, il a coordonné un autre établissement de conservation situé à Bussy-Saint-Georges, le centre technique de la Bibliothèque nationale de France.

En matière de grands chantiers à venir, le CTLes annonce qu'une saturation de ses espaces de stockage actuels devrait intervenir à la fin de la période 2023-2025. À ce titre, le bâtiment 11 de la structure doit être rapidement équipé pour accueillir de nouveaux documents : « Le financement (plus d’un million €) est hors de la capacité de l’établissement qui a besoin d’une subvention spéciale d’équipement », indiquait le rapport d'activité 2022.

