Le Centre technique du livre de l'enseignement supérieur cherche sa direction

Placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, le Centre technique du livre de l'enseignement supérieur « assure la collecte, la gestion, la conservation et la communication des livres et documents d'intérêt scientifique et patrimonial qui lui sont confiés en dépôt ou qui lui sont cédés par les universités et les grands établissements, en particulier par ceux des académies de Paris, Créteil et Versailles ».

Une sorte de grand magasin, donc, qui permet à ces bibliothèques universitaires de se ménager un peu de place dans leurs propres collections, sans pour autant désherber à tour de bras.

Le CTLes s'implique également dans les plans de conservation partagée des périodiques, des documents qui s'accumulent rapidement et peuvent se dégrader tout aussi vite. En collaborant, les établissements de lecture publique optimisent ainsi leur bonne conservation.

Une trentaine d'agents, des bibliothécaires aux personnels administratifs, travaille au CTLes.

Direction et saturation

Les candidats et candidates à la direction du CTLes devront faire valoir une expérience et des compétences en matière de direction d'établissements ou de services, de management de l'organisation et des ressources humaines et de conduite du changement et des évolutions.

Si le départ du directeur actuel, Guillaume Niziers, conservateur en chef des bibliothèques, est fixé au 1er janvier 2024 par l'avis de vacances publié au Journal officiel, l'établissement se cherche également un directeur ou une directrice adjointe, sous la même échéance.

En matière de grands chantiers à venir, le CTLes annonce qu'une saturation de ses espaces de stockage actuels devrait intervenir à la fin de la période 2023-2025. À ce titre, le bâtiment 11 de la structure doit être rapidement équipé pour accueillir de nouveaux documents : « Le financement (plus d’un million €) est hors de la capacité de l’établissement qui a besoin d’une subvention spéciale d’équipement », indiquait le rapport d'activité 2022.

L’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) s'est penchée sur la question de l'avenir du site de Bussy-Saint-Georges, que la Bibliothèque nationale de France, qui en assure la gestion, doit prochainement quitter pour Amiens (en raison de problématiques d'espace, ici aussi). Pour l'instant, l'étude de l'IGESR n'a pas été rendue publique.

Photographie : illustration, Emmanuel25, CC BY-NC 2.0