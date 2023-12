Les cadeaux de Noël dans une librairie de Miami

Noël à Miami ne ressemble pas vraiment à l’image que l’on s’en fait en Europe : la neige est rare et si l’on adopte volontiers le bonnet du père Noël, on reste le plus souvent en t-shirt. D’ailleurs, avec les températures clémentes que l’on enregistre actuellement, les gens sortent facilement pour découvrir les illuminations de Noël, dispersées un peu partout : elles sont installées jusqu’en début janvier et ravissent toute la famille.

Pour la librairie, cette période accompagne aussi les dernières book fairs dans les écoles de la région. Pour autant, les parents cèdent au rituel des préparations de cadeau, comme ailleurs. Même si, le plus beau des cadeaux, reste d'organiser une fête du livre pour les élèves dans leur école !

Cette année encore, les jeux sont particulièrement prisés, surtout parce qu’ils éloignent les enfants des écrans : cette problématique revient régulièrement chez nos clients qui cherchent des alternatives. Pour cette raison, les casse-têtes de SmartGames deviennent particulièrement populaires : des jouets captivants, aussi bien à manipuler que pour les problèmes à résoudre. Et souvent plus amusants que sur tablette.

Le besoin souvent exprimé tient à ce que les parents ont envie d’un jeu qu’ils partageront : plusieurs modèles proposent des défis à résoudre, où l’enfant peut dépasser l’adulte. Il en va de même avec certains modèles en bois chez Janod, plus traditionnels et durables qui se transmettront d’un enfant à l’autre.

Pour 2023, j’observe aussi un engouement pour tout ce qui reproduit la vie quotidienne, à hauteur d’enfant : ce sont les cuisinières, les coiffeuses, de même que les coffrets de faux maquillage ou encore la trousse de docteur.

Avec l’arrivée de Lionel Messi, à l’Inter Miami, on attend désormais la panoplie du footballeur...

Dans la même veine, la période est propice aux activités extrascolaires, donc aux loisirs créatifs : développer l’imaginaire, la créativité et construire son projet à partir du matériel que l’on trouve dans ces coffrets. Là encore, pour les adultes, l’occasion de voir leur progéniture s’épanouir de la sorte apporte quelque chose de plus dans la relation. Ils accompagnent, encadrent, tout en laissant faire…

Et en matière de complicité, les livres sonores représentent une vraie tendance : au moment de se coucher, ils ne remplacent pas la lecture d’une histoire. Dans les foyers, on s’en sert pour instaurer un échange avec les petits, en écoutant avec eux le récit raconté. C’est aussi l’occasion de questionner, d’interroger, en profitant d’un moment privilégié.

Bien entendu, les livres demeurent l’un des cadeaux privilégiés : que ce soit Mortelle Adèle ou les ouvrages de T’choupi pour les plus jeunes, ces figures plaisent beaucoup. Et quand le temps devient plus gris, et que tout le monde reste à la maison, la lecture offre toujours une activité pratique.

Enfin, au croisement de tout cela, les jouets Montessori connaissent un véritable plébiscite : éveil, socialisation, et bien évidemment outils pédagogiques, ils réunissent plusieurs qualités que les parents attendent.

Nicolas et Fanny pacaud

Crédits photo : My Bulle Toys

