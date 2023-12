Création, reprise : le Québec recense 360 librairies en 2022

En 2022, neuf librairies de plus se sont créées au Québec, portant à 360 le nombre de points de vente du livre — nombre jamais atteint depuis 2011. Selon l’Institut de la statistique, on recensait 385 boutiques en 2009, le plus important jamais atteint. Mais durant la décennie qui suivit, ce nombre n’a cessé de décroître. Il est même descendu à 330 en 2016.

Après deux années particulièrement fastes de ventes : en 2021, les librairies indépendantes avaient enregistré des hausses de 10 % en regard de 2020 et 30,6 % par rapport à 2019. En 2022, les ventes de livres avaient encore grimpé de 4,1 % en regard de 2021, pour atteindre 677,8 millions $ à travers l’ensemble des points de vente. Les librairies représentaient alors, à elles seules, 455,9 millions $ de chiffre d’affaires : la plus petite progression, mais la plus grosse part en valeur.

Crédits photo : Librairie Le port de tête à Montréal - ActuaLitté, CC BY SA 2.0