Au Québec, une forte hausse des ventes de livres, en 2022

Quand les marchés français et américain font état d'un recul des ventes pour l'année 2022, le Québec, lui, peut se féliciter d'une croissance poursuivie, après les bons résultats de 2021.

L'Institut de la statistique du Québec, chargé de produire, communiquer et analyser toutes sortes de données sur le pays, souligne ainsi « des hausses de la valeur des ventes pour toutes les catégories de points de vente ».

Les librairies moins dynamiques

La hausse la plus spectaculaire se retrouve du côté des ventes finales des éditeurs, autrement dit les ventes directes aux lecteurs, mais aussi aux collectivités et aux détaillants hors Québec : elles gagnent 13,2 millions $ par rapport à 2021. Elles totalisent un montant de 114,7 millions $, plus haut niveau depuis 2018.

Les ventes finales des distributeurs, soit les ventes de ces derniers aux librairies, grandes surfaces à rabais et autres points de vente, dont les détaillants hors Québec, ne sont pas en reste. Elles ont connu une croissance de 6,3 millions $ (+ 28,2 %) pour atteindre 28,6 millions $, le plus haut niveau depuis 15 ans...

« Les ventes des détaillants de la grande diffusion remontent de 6 % en 2022, notamment en raison d’une hausse des ventes dans les autres points de vente », précise l'Institut de la statistique, « comme les grands magasins, les boutiques et les kiosques à journaux (+ 3,2 M$, + 10 %) ». Les ventes des grandes surfaces à rabais ont également augmenté, de 3 % (+ 1,1 M$).

Dans ce bilan, les librairies affichent la plus faible progression (+ 0,6 %), mais elles représentent toujours les ventes les plus importantes, et de loin, à 455,9 millions $ en 2022.

Notons que les librairies agréées par le ministère de la Culture et des Communications enregistrent une croissance plus sensible, de 340 millions $ de ventes en 2021 à 349 millions $ en 2022, quand les librairies non agréées voient leur chiffre d'affaires global reculer de quelques millions.

Les librairies appartenant à une chaîne d'au moins quatre librairies tirent aussi leur épingle du jeu, leurs ventes de livres passant de 202 millions $ en 2021 à 207 millions $ l'année dernière.

Toutes les données 2022 sont accessibles à cette adresse.

Photographie : Librairie Archambault, à Montréal (illustration, charlotte henard, CC BY-SA 2.0)