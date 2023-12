Palestine : La mairie de Paris annule une rencontre avec Judith Butler

Cette demande d'annulation des pouvoirs publics a été révélée par les organisateurs de l’événement : l’Union juive française pour la paix, Tsedek !, le NPA, Révolution permanente, l’Action antifasciste Paris Banlieue et Paroles d’honneur. Les signataires du communiqué évoquent leur « consternation et colère ».

Ces derniers l'annoncent : « En attendant, nous recherchons un nouveau lieu dont nous diffuserons l'adresse aussitôt trouvée. » Et d'être formel : « Il est hors de question pour les antiracistes et internationalistes que nous sommes de laisser à l'extrême droite et à ses complices de droit de s'approprier la lutte contre l'antisémitisme, celui de la manipuler à des fins racistes et de nous empêcher de soutenir le peuple palestinien qui depuis vendredi 1er décembre revit le cauchemar des bombardements. »

Enfin, il est expliqué que Judith Butler devait intervenir sur l'antisémitisme et son instrumentalisation au nom de Jewish Voice for Peace, « une importante association juive aux États-Unis, solidaire de la lutte palestinienne ».

La ville de Paris a justifié cette annulation auprès de Libération, outre la question du trouble à l'ordre public, par le risque de propos contraires aux principes de lutte contre l'antisémitisme, le racisme, l'inégalité des genres et l'homophobie.

Judith Butler est une philosophe américaine mondialement connue et reconnue pour ses travaux sur les questions de genre, ayant introduit le concept de performativité du genre, dans la continuité des penseurs de la French Theory. Elle a révolutionné la compréhension du genre, du féminisme, et de la sexualité, avec un impact significatif sur la philosophie contemporaine.

En plus de ses contributions académiques, elle est également une activiste. Elle aborde fréquemment des sujets relatifs aux droits humains, notamment dans le contexte du conflit israélo-palestinien et des questions LGBTQ+.

Elle a été récemment critiquée pour des propos passés sur le Hamas et le Hezbollah, notamment en 2006 quand elle avait expliqué qu’ « il [était] extrêmement important de considérer le Hamas et le Hezbollah comme des mouvements sociaux progressistes, qui se situent à gauche et font partie d’une gauche mondiale ». Elle nuance aujourd'hui, condamnant notamment les violences commises par ces groupes. Rappelons par ailleurs qu'elle est juive, imprégnée de valeurs religieuses dans sa jeunesse, tout en se décrivant comme une « juive anti-sioniste ».

Le Tsedek !, qui a été l'une des organisations à monter l'événement, se présente comme un « collectif juif décolonial ». Paroles d’honneur, lancée en 2017, est une émission de débat politique visant à offrir un contrepoint en se concentrant sur les voix des quartiers populaires et de l'immigration post-coloniale. Elle vise à contrer la montée de l'extrême droite et de l'identitarisme en proposant une perspective décoloniale et antiraciste.

Crédits photo : University of California, Berkeley (CC0)