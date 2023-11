Romance très rance ? L'antisémitisme de Georgette Heyer effacé

Les romans de Georgette Heyer, qui ont lancé le genre de la « Regency romance » — romance historique située pendant la régence britannique — et influencé de nombreux auteurs, dont Julia Quinn, l'autrice — juive — de Bridgerton, se sont vendus à des millions d'exemplaires à travers le monde.

Dans The Grand Sophy, le personnage principal interagit avec Goldhanger, un prêteur sur gages véreux initialement décrit comme un « individu basané, aux longues boucles grasses, au nez sémite et au regard insistant ». La nouvelle édition de Sourcebooks modifie son nom en Grimpstone et supprime les descriptions antisémites, le présentant simplement comme un « individu maigre avec un sourire obséquieux ». Une autre modification ôte une allusion aux Juifs, qualifiés de « radins ».

Autant d'adjectifs et d'images qui appartiennent aux registres des stéréotypes fondés sur des idées reçues, notamment celles basées sur un antisémitisme social, qui associe les Juifs avec l'aisance économique, la gestion des biens et la richesse.

Le vice-président de Sourcebooks, qui indique avoir vendu 2 millions d'exemplaires des oeuvres de l'autrice britannique, a expliqué au Times que ces changements visaient à ne pas dissuader les jeunes lecteurs de découvrir Heyer.

Prévenir plutôt que réviser

Mary Bly, romancière et professeure de littérature, a été sollicitée par les ayants droit de Heyer pour rédiger une introduction aux nouvelles éditions, avant de quitter le projet lorsque ces derniers ont refusé qu'elle mentionne les changements apportés au texte dans son avant-propos.

Le site de la Georgette Heyer Estate indique que Penguin Random House, l'éditeur de l'autrice au Royaume-Uni, a choisi de garder les livres dans leur version originale, encourageant les lecteurs à les considérer dans leur contexte historique et social.

Rose Lerner, autrice de romans historiques de confession juive, a lu à plusieurs reprises The Grand Sophy, livre qui lui cause un certain malaise. Séduite par l'intrigue captivante, elle est cependant gênée par le langage discriminatoire utilisé.

Cependant, l'idée de changer les mots de Heyer ne lui convient pas : « Je préfère lire le texte original et me forger ma propre opinion » a-t-elle déclaré. « Ces modifications me semblent être une forme de whitewashing [pratique consistant à privilégier des acteurs blancs pour jouer des personnages d'ethnies diverses, NdR] »

L'œuvre de la romancière britannique rejoint ainsi les débats récents sur la révision de textes anciens pour les adapter aux standards sociétaux contemporains, à l'instar des livres de Roald Dahl et Agatha Christie, dans lesquels des allusions au poids, à l'apparence ou à l'ethnie des personnages ont été modifiées.

Des changements impulsés, dans ces deux cas, par les ayants droit des auteurs originaux et à des fins essentiellement commerciales, pour ne pas écorner l'image de leurs ancètres, ni porter atteinte aux ventes des œuvres. Pour le livre de Heyer, les allusions antisémites pourraient peut-être relever de l'incitation à la haine, en fonction du contexte.

Nous avons contacté les éditions Milady afin de connaître la politique autour de la traduction française de l'œuvre, sans réponse pour le moment.

crédits image : illustration, Philippe_, CC BY-NC-ND 2.0