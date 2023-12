Un week-end à l'Est conviera l'Arménie et Erevan en 2024

Toute l'équipe du festival tient à exprimer sa gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement, en commençant par le public. Celui-ci a été encore plus nombreux cette année, toujours animé par une curiosité et un enthousiasme remarquables.

Emmanuel Carrère aux Beaux-Arts de Paris

Sont également et grandement remerciés tous les invités - artistes, cinéastes, comédiens, écrivains, musiciens, architectes - pour avoir partagé leur créativité, leur passion et leurs engagements.

Le tout avec une pensée particulière adressée à Nana Ekvtimishvili, marraine exceptionnelle de cette édition, qui a su écouter chacun et s'investir avec ferveur et bienveillance. Elle pense aussi à Nino Haratischwili, l'invitée d'honneur dont la pensée énergique a illuminé la scène de l'Odéon, et à Emmanuel Carrère pour son soutien précieux et infaillible.

Lisa Batiashvili et Giorgi Gigashvili à l’Eglise Saint-Germain-des-Près

L'équipe salue le travail essentiel des interprètes et des traducteurs présents lors du festival, ainsi que celui des bénévoles et de toute l'équipe organisatrice. Elle remercie sincèrement les partenaires pour leur soutien et leur confiance, ainsi que les lieux d'accueil et leurs équipes.

Impatiente de retrouver le public l'année prochaine pour la 8e édition du festival, qui mettra l'Arménie à l'honneur avec la ville d'Erevan comme invitée du 20 au 25 novembre 2024, l'équipe se projette déjà vers cet événement futur.

