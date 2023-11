Canada : protéger l'industrie du livre, une fois pour toutes

Dans son analyse, le Comité permanent de la science et de la recherche de la Chambre des communs pose en effet comme 10e Recommandation que « le gouvernement du Canada révise la Loi sur le droit d’auteur afin d’étudier une rémunération appropriée aux créateurs de contenu canadien, surtout en ce qui se rapporte aux documents de formation ».

Comme un léger couac

Devant le Comité, au printemps dernier, Gilles Herman des Éditions du Septentrion et vice-président de Copibec, a souligné que les modifications apportées en 2012 à la Loi sur le droit d'auteur, notamment l'introduction de l'usage équitable à des fins éducatives, ont créé des ambiguïtés. Pour dire le moins, des divergences d'opinions ont fleuri.

Un précédent rapport de 2019, intitulé Examen prévu par la loi de la Loi sur le droit d’auteur, le Comité pointait que l’introduction du terme « éducation » en 2012, dans la liste des utilisations équitables, avait mis le ver dans la pomme. Plusieurs témoins affirmaient que les modifications apportées à l'utilisation équitable avaient conduit à une perte de revenus significative pour les éditeurs et créateurs : de fait, les établissements d'enseignement évitaient les licences collectives. Ils ont suggéré de clarifier les règles d'utilisation équitable dans l'éducation.

D'autres, en revanche, estimaient que les difficultés financières des auteurs et éditeurs canadiens précédaient ces changements : elles étaient liées à des facteurs internationaux comme le passage au numérique, l'utilisation de ressources éducatives libres, la location de manuels et la vente entre pairs. Ils ont exprimé que restreindre l'utilisation équitable dans l'éducation limiterait la diffusion du matériel d'apprentissage.

Des témoignages réfutaient d'ailleurs les accusations de violation généralisée des droits d'auteur dans les établissements d'enseignement, soulignant les investissements dans l'acquisition légale de matériel didactique.

Des élèves décanadianisés ?

Reste que, depuis, les établissements d'enseignement canadiens se sont largement retirés du régime de licences collectives, entraînant des pertes financières estimées à environ 200 millions de dollars sur 10 ans, dues à ces lacunes législatives. « Si le gouvernement canadien ne corrige pas la loi sur le droit d’auteur, le risque, c’est que le secteur de l’éducation de demain n’enseigne plus de contenu canadien, parce que les éditeurs canadiens auront tout simplement disparu », indiquait alors l'éditeur.

« Le risque, c’est que le secteur de l’éducation de demain n’enseigne plus de contenu canadien, parce que les éditeurs canadiens auront tout simplement disparu. On laisse donc le champ libre aux éditeurs américains, anglais ou français, qui pourront occuper nos salles de classe, ce qui est proprement scandaleux », ajoutait Gilles Herman. Toutefois, cette situation n’a pas cours au Québec, attendu que son système de gestion du droit d’auteur permet d’offrir des redevances appropriées aux créateurs.

Révision, un point c'est tout

Le collectif réunit Access Copyright, l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), l’Association of Canadian Publishers (ACP), Copibec, la Canadian Authors Association (CAA), le Literary Press Group of Canada (LPG), le Regroupement des éditeurs franco-canadiens (REFC), The Writers’ Union of Canada (TWUC) et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois.

Il demande à la ministre du Patrimoine canadien, Pascale Saint-Onge, au ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, et aux élus d'intervenir afin que les recommandations importantes concernant l'éducation et le livre canadien soient intégrées prochainement dans la Loi sur le droit d'auteur.

Nommée en juillet dernier, Pascale St-Onge avait immédiatement été rappelée aux engagements pris par le gouvernement, pour la révision de la Loi. Depuis plus d’une dizaine d’années maintenant, ce texte est dénoncé par l’ensemble des professionnels, tant au niveau provincial que fédéral.

Or, lors de la présentation de son budget en avril 2022, le gouvernement donnait des gages de bonne volonté pour que « la Loi sur le droit d’auteur protège tous les créateurs et tous les titulaires de droit d’auteur. Par conséquent, le gouvernement s’efforcera également d’assurer la durabilité de l’industrie de l’édition de livres éducatifs, ce qui comprend une rémunération équitable pour les créateurs et les titulaires de droits d’auteur ».

Équitable, appropriée... ne manquerait plus que proportionnel, finalement... Des termes qui n'impliquent pas la même chose, le ministère de la Culture en France en sait quelque chose, après sa condamnation.

Le rapport du Comité permanent du patrimoine canadien, intitulé « Paradigmes changeants » en 2019, recommandait déjà que le gouvernement modifie la Loi « pour préciser que les dispositions relatives à l’utilisation équitable ne s’appliqu[ai]ent pas aux établissements d’enseignement si l’œuvre est accessible sur le marché. »

Aujourd'hui, affirme l'interprofession canadienne, « il est grand temps de colmater les brèches de la Loi et de protéger l’avenir du livre canadien ». Le texte du projet de loi est pour sa part en attente d’une deuxième lecture au Sénat, après une séance tenue le 19 octobre dernier. Rappelons que le Québec sera l'invité d'honneur du festival du livre de Paris, en avril 2024.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0