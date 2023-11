Italie : comment lit-on au pays de Dante ?

Les données de l'Observatoire de la consommation culturelle dans la ville de Milan, réalisé pour BookCity par l’AIE (Associazione Italiana Editori), montrent que Milan concentre 12 % des dépenses culturelles italiennes, et que l'on y dépense encore plus pour les livres que pour le football.

Selon le président nouvellement élu de l'AIE, Innocenzo Cipolletta, Milan « est un pôle d’attraction culturelle important, car, en plus des biens culturels qui attirent, la ville produit des événements, une centaine par jour ».

Milan capitale de l’édition italienne

En termes absolus, les dépenses culturelles en 2022 ont été de 549 millions €, y compris les événements sportifs, 368 millions, si on ne compte pas ces derniers. Les livres constituent la première catégorie de dépenses, mais il faut préciser que ce décompte exclut d’autres types d’activités, telles que les visites des musées et la pratique des jeux vidéo.

La capitale lombarde concentre 10 % des dépenses nationales pour l'achat de livres dans les circuits commerciaux (librairies physiques et en ligne, et supermarchés).

« Les données recueillies par l'AIE montrent une augmentation des ventes de livres et de la participation aux événements culturels, ce qui nous rappelle que le livre et la lecture sont des biens essentiels, non seulement pour l'individu, mais aussi pour toute la communauté », ont commenté les présidents de la Fondazione BookCity Milano, Piergaetano Marchetti, et de BookCity Milano, Luca Formenton.

Un lectorat toujours plus féminin

Les données du rapport de l'Observatoire Feltrinelli sur l'avenir de l’édition, qui existe depuis l’année dernière, sont basées sur les librairies physiques et en ligne du groupe d'édition éponyme.

En ce qui concerne les tendances de l'édition, selon les données de Feltrinelli, la fiction est en croissance, en particulier dans les genres romance, gothique, fantastique et érotique (+38,18 % en 2023). De plus, si on considère la fiction dans son ensemble, 63,4 % des lecteurs sont des femmes : un pourcentage qui passe à 70,38 % si l'on ne considère que la fiction de genre. Le pourcentage de lecteurs et de lectrices se rééquilibre en revanche dans la fiction policière.

Plus de jeunes lecteurs dans le Sud de l’Italie

Les adolescentes lisent également plus que leurs pairs. Les filles de moins de 18 ans représentent près de 75 % des achats pour leur segment d'âge en 2023. Par ailleurs, de manière générale, la part des jeunes dans les librairies physiques augmente : entre 18 et 24 ans, elle a presque doublé depuis 2021 et dépasse désormais 10 %.

Les jeunes vivant dans le Sud et les îles représentent une part de marché plus importante que ceux du Centre et du Nord. Et, dans toute la Péninsule, la lecture chez les jeunes prédomine dans les petites villes.

Enfin, rappelons que, selon les données de l'Observatoire de la lecture de l'AIE, le nombre d'Italiens âgés de 15 à 74 ans ayant lu au moins un livre - imprimé, numérique ou audio - en 2022 est de 31,5 millions (71 % de la population de cette tranche d’âge).

Crédits photo : Ouael Ben Salah / unsplash