Shoot the book : cinéma et littérature jeunesse se retrouvent à Montreuil

Lors du Salon du livre et de la presse jeunesse, événement phare pour les amateurs et professionnels de la littérature, un événement professionnel transmédia prend place. Depuis 1984, ce salon artistique et littéraire encourage les jeunes à plonger dans l'univers des livres, éveillant leur curiosité et enrichissant leur imaginaire.

Adaptera, adaptera pas ?

Cette année, le programme s'annonce riche : quinze présentations d'ouvrages jeunesse prometteurs pour des adaptations, tous choisis par des experts de l'audiovisuel. De plus, un marché B2B sera organisé pour faciliter les rencontres entre éditeurs et producteurs.

Que ce soit à travers des romans, des BD ou des albums illustrés, Shoot the Book ! Jeunesse met en avant la variété de l'édition jeunesse française. Il offre aux producteurs une palette d'histoires, de personnages marquants et d'univers visuels pour leurs futures créations.

Grande nouveauté cette année : le SLPJ et la SCELF collaborent avec la Fédération des éditions indépendantes (FEDEI). L'objectif ? Aider les éditeurs indépendants à accéder au monde de l'adaptation audiovisuelle grâce à des formations et une participation privilégiée à l'événement.

Avec 60 candidatures pour les présentations et 40 éditeurs pour les rencontres, tant les éditeurs indépendants que les grandes maisons d'édition se rassemblent. Ils souhaitent renforcer leur place sur un marché audiovisuel dynamique et en constante évolution.

Quelques données sur l'adaptation jeunesse :

Selon une étude récente du CNL, en collaboration avec la SCELF et le CNC, le livre joue un rôle essentiel dans la création destinée au jeune public. Les productions "jeunesse/animation" se démarquent avec un taux d'adaptation de 27% entre 2015 et 2021. Concernant les coproductions françaises au cinéma, les films d'animation ou destinés à la jeunesse ont le taux d'adaptation le plus élevé, soit 35%.

Dans ce cadre, Shoot the Book ! Jeunesse à Montreuil est clairement le rendez-vous incontournable pour les acteurs du livre et de l'audiovisuel.

Crédits photo : R-region CC 0

Un modèle de langage a servi à la réécriture de ce texte.