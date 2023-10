Albin Michel gagne en justice contre Eric Zemmour

« Le tribunal vient de débouter Eric Zemmour de l’ensemble des demandes extravagantes (plus de 3 M€) qu’il formulait à l’encontre des Editions Albin Michel », indique Me Bigot, avocat de la maison dans un message adressé à ActuaLitté. L’affaire avait débuté en juillet 2021 : la torpeur de l’été, propice aux actions judiciaires, conduisait le futur candidat à l’élection présidentielle à des extrémités.

Histoires de gros sous

De fait, l’histoire gardera en mémoire que la direction d’Albin Michel avait refusé de publier le prochain ouvrage de Mr. Z. Gilles Haéri, à la tête de la maison d’édition, justifiait sa décision en arguant du « combat idéologique » que menait Eric Zemmour, suggérant qu’il n’était plus un simple essayiste, mais un candidat à la présidentielle. L’avenir lui donna raison.

L’intéressé, lui, réfutait cette affirmation, estimant que le directeur général subissait des pressions externes ou internes. Et la situation s’envenima quand des auteurs comme Philippe de Villiers décidèrent de quitter la structure, en gage de solidarité.

Des experts juridiques avaient souligné que Zemmour aurait pu avoir des motifs légaux pour contester cette décision, notamment en invoquant des articles du Code pénal relatifs à la discrimination. En effet, avoir refusé de publier un livre en raison des opinions politiques de l’auteur aurait pu être considéré comme discriminatoire.

Francis Esmenard, le fondateur d’Albin Michel, qui avait personnellement recruté Zemmour, était alors sous pression. Des sources internes suggéraient que la décision de Haéri n’était pas bien perçue dans la maison d'édition. De plus, des rumeurs circulaient selon lesquelles Zemmour avait demandé plusieurs millions d’euros en compensation pour la rupture de contrat. Les négociations étaient en cours, et il était possible qu’Esmenard soit intervenu pour apaiser la situation.

La rupture de contrat se chiffrait, d’après la victime prétendue, en millions d’euros — trois, précisément.

Une demande abusive

Sans éditeur, Zemmour signait avec Interforum pour garantir la distribution de son ouvrage, autopublié via Rubempré. Le démarrage fut fulgurant : plus de 80.000 exemplaires écoulés en l’espace d’une semaine. « Une fois la casquette d’auteur-éditeur adoptée, j’ai cherché un distributeur puissant. On m’a indiqué comment faire, présenter les bonnes personnes. La suite est connue par des professionnels. Ainsi, avec un tirage de 200.000 exemplaires, Interforum est parvenu à réaliser une mise en place de 150.000 exemplaires, c’est exceptionnel », assurait-il à ActuaLitté.

Mais la rancœur et l’avocat de Mr. Z conduisirent à réclamer justice. Me Arnaud de Senilhes dénonçait la rupture de contrat abusive et réclamait alors 3 millions € de dommages-intérêts. La plainte fut déposée, mais la justice a considéré la demande comme abusive : ainsi, Eric Zemmour se voit condamné à restituer les 30.000 euros perçus à signature du contrat, qu’Albin Michel avait eu l’élégance de lui permettre de conserver dans le cadre d’un accord amiable passé avec Gilles Haéri, PDG d’Albin Michel.

Il devra également régler 10.000 € de frais de justice aux Editions Albin Michel.

« On peut se féliciter que la Justice n’ait pas été dupe de la grossière opération de communication victimaire lancée par Eric Zemmour dans le cadre de sa pré-campagne électorale de l’époque. C’est une variante moderne de l’arroseur arrosé » commente Maître Christophe Bigot, avocat des Editions Albin Michel.

Comme un bug dans la matrice...

Me Arnaud de Senilhes déplore pour sa part que le tribunal n’ait pas pris en considération le préjudice qu’Eric Zemmour, en tant qu’auteur, aura subi. « Cette raison majeure conduit à une décision qui me semble hautement critiquable », estime-t-il. De fait, le tribunal judiciaire aura considéré le chiffre d’affaires qu’a réalisé la société Rubempré, l’évaluant comme nettement supérieur à celui des droits d’auteur qu’aurait perçu l’essayiste.

« Le fait est que l’éditeur n’a pas respecté sa parole, rejetant l’ouvrage de M. Zemmour au titre de ce qu’il serait potentiellement candidat à l’élection présidentielle », poursuit l’avocat. Un motif bien léger, estime-t-il, « d’autant qu’Albin Michel a déjà publié de potentiels candidats et même des candidats tout court ».

La confusion des genres...

Au terme de la première instance, la justice pointe les revenus liés à l’exploitation de l’ouvrage par la société Rubempré, pour débouter la demande de l’auteur. « Voilà qui n’est guère pertinent comme remarque : c’est le fait de la société, dont les statuts ont été modifiés, justement pour pallier la défection d’Albin Michel », reprend Me de Senilhes. « Notre demande portait sur le dédommagement du préjudice qu’a subi l’auteur, contraint de devenir autoéditeur pour garantir la parution de son livre. »

Ainsi, poursuit le conseil d’Eric Zemmour, « Rubempré a pris le risque financier, assuré la production des livres, contractualisé avec groupe tiers et multiplié les efforts pour faire exister ce livre — autant d’activités qui n’appartiennent pas à l’auteur ».

Cohérence et logique ?

Des arguments que réfute Me Bigot : « Il faut un fondement, pour réclamer un préjudice », nous assure l’avocat d’Albin Michel, déplorant un manque de cohérence dans toute cette procédure. « Le contrat avec l’éditeur prenait fin : Albin Michel a proposé à Éric Zemmour de conserver son avance [de 30.000 €, NdR], chose qu’il avait acceptée. »

Or, sans preuve formelle de cet arrangement, l’essayiste décidait quelques jours après de rendre l’affaire publique. Tournant les faits à son avantage, dans l’arène médiatique, il en fut tout autrement devant le tribunal. « Si l’on affirme qu’aucun accord écrit n’existe, alors on applique le contrat d’édition : les clauses mécaniquement, impliquent le remboursement de l’avance, d’autant plus que l’auteur n’avait pas remis son manuscrit dans les temps. »

En outre, l’un des préjudices avancés portait sur la dégradation que subissait l’écrivain : passant d’Albin Michel à Rubempré, sa propre structure, il aurait été sous-classé et le prestige de la maison de la rue Huygens. « Sauf que son dernier livre est bien paru chez Rubempré, ce qui montrerait qu’il a pris goût à cette situation où, économique, il perçoit les droits de l’éditeur et ceux de l’auteur », dégaine Me Bigot.

La décision ayant été rendue cet après-midi, la perspective d’interjeter appel n’a pas encore été tranchée par le plaignant.

Crédits photo : Eric Zemmour - Anh De France, CC BY SA 2.0