Zemmour : rupture à plusieurs millions d'euros pour Albin Michel

ÉDITION : Albin Michel dégage son poulain Zemmour

Les échanges de politesses ont commencé dans les médias, quand Zemmour s’est dit abattu d’avoir reçu un courrier de son éditeur. Le président d’Albin Michel, Gilles Haéri, l’informait que son prochain ouvrage, prévu pour le mois de septembre, ne sortirait pas chez eux. Pour s’en expliquer, la maison avançait le « combat idéologique » dans lequel s’engageait Zemmour, non plus essayiste, mais candidat à la présidentielle. D’ailleurs, Gilles Haéri assurait que Zemmour lui avait confirmé sa candidature.

L’intéressé démentait peu après : « Cette conversation inventée laisse à penser que le patron des éditions Albin Michel a été l’objet de diverses pressions. » Le départ, par solidarité, de Philippe de Villiers, autre auteur Albin, alimentait la controverse et le battage médiatique. En parallèle, certains pointaient que l’éditeur, basé rue Huygens, procédait actuellement à un nettoyage, pour se débarrasser d’auteurs un peu trop clivants.

Offrir à ses détracteurs la tête d’Éric Zemmour devenait l’option la plus efficace pour le président d’Albin Michel. De fait, les protestations, et autres pétitions se succèdent depuis 2016 — même l’éditrice de Zemmour s’était retrouvée dans la tourmente. Sollicitée, cette dernière n'a pas souhaité s'exprimer.

ALBIN MICHEL : un affrontement idéologique en cours

D’ailleurs, dans Télérama, le président de la maison insiste : il assure respecter la liberté d’expression — d’ailleurs, le plateau servi par CNews à Éric Zemmour permet de tempérer les propos de censure, brandis par Philippe de Villiers. « Pour autant, la liberté d’un éditeur de publier ou de ne pas publier un livre est tout aussi inaliénable. Comme celle de refuser de voir toute une maison risquer d’être instrumentalisée au service d’un calendrier et de visées politiques personnelles, très éloignées de notre mission d’éditeur. »

Des confidences sans oreillers

Front populaire, le média de Michel Onfray, penche pour une manipulation de l’affaire : non seulement le polémiste était informé des volontés de l’éditeur, mais il y aurait consenti, avec un solde de tout compte de 30.000 € — montant de l’à-valoir pour ledit ouvrage.

Si personne n’est dupe de la comédie zemmourienne, il n’en demeure pas moins que la décision de rompre le contrat, et faire cesser la collaboration reste unilatérale. Et, bien qu’alerté, Zemmour ne l’a appris que très tardivement, en regard du calendrier de publication prévu — sortie en septembre.

« Qui peut imaginer que Zemmour, qui joue de mystères, aurait confié à son éditeur qu’il allait se présenter aux présidentielles ? Qu’importe qu’il en ait la capacité ou non : ce n’est pas à son éditeur que l’on fait de pareils aveux », estime un proche du dossier. « En revanche, c’est comme la fourchette du cavalier aux échecs : à la problématique d'une candidature, quelle que soit sa réponse, il était coincé. »

Imaginons que Zemmour confirme : Albin Michel se retrouve dans une position confortable pour s’en départir, mais surtout, dispose d’une information à même de faire boum dans le paysage politique. Quitte à pouvoir s’en servir pour nuire aux velléités du possible candidat. Que Zemmour infirme… et se retrouve dans quelques semaines officiellement dans la course électorale, alors le mensonge lui aurait explosé au visage. Sans vraiment d’alternative entre les deux.

“L'histoire se venge”, tiens donc...

« Seule réalité, l’auteur devait attendre que son contrat lui soit rendu pour communiquer sa détresse : pour faire office d’une rupture, il faut qu’elle soit actée. Sans quoi, vu le battage dans les médias, le rétropédalage aurait été immédiat chez Albin. » Ridiculisant au passage le polémiste.

Le Code pénal en renfort ?

La démarche juridique, facile à comprendre, se trouverait en effet de belles assises dans le Code pénal : « Si l’on se penche sur le communiqué de l’éditeur, mis en regard du Code pénal, on arrive à des choses intéressantes », nous indique l’avocat Régis de Castelnau. « L’article 225-1 et 225-2, qui concernent la discrimination, peuvent aller très loin. D’autant que l’on ne parle pas de la forme que revêt cette discrimination. »

Le 225-1 plonge en plein dedans, puisqu’il considère comme discrimination toute distinction opérée sur les opinions politiques, entre autres. Or, en l’absence d’accord des deux parties, une volonté commune de faire cesser le contrat d’édition, l’infraction se plaide. De même pour le 225-2, qui pointe, alinéa 2, une discrimination dès lors qu’elle consiste à « entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ».

De même, l’alinéa 4, pour qui la fourniture d’un bien ou d’un service qui serait subordonnée aux éléments qualifiés de discriminations par l’article 225-1, intervient : le contrat d’édition rompu, pour des questions de « combat idéologique personnel » de Zemmour, plongerait en plein dedans. « Si le refus de publier est basé sur un critère discriminatoire (origine, sexe, handicap, orientation sexuelle) alors une action est possible. »

Pour l’avocat, l’auteur — qui a rapporté plus de 12,3 millions € à Albin Michel, en quelque cinq livres — pourrait sans peine montrer qu’en refusant de le publier, « on porte atteinte à son activité économique. Je ne présume pas de la condamnation, mais l'accumulation devient gênante ».

Une réalité économique connue pour tout éditeur : les livres politiques n’ont que rarement une seconde vie en format poche, et ceux de polémistes comme Zemmour, moins encore : ni Destin français (sorti en septembre 2018), ni Un quinquennat pour rien (septembre 2016) pas plus que Le Suicide français (octobre 2014) n’ont été publiés en petit format. Rarement se jouent les prolongations financières du poche : Faire, de François Fillon (Albin Michel, septembre 2015), a réalisé 122.254 ventes selon Edistat, mais pas de poche. « La durée de ces livres est liée à l’actualité — quand ils fonctionnent ! Et ce n’est que rarement le cas », assure un éditeur.

Le contre-exemple de Révolution signé Emmanuel Macron devient l’exception confirmant la règle : 156.761 exemplaires (estimation Edistat) pour l’édition de XO, contre 41.524 (donnée Edistat), pour l’édition Pocket. Et s’explique peut-être par l’élection à la présidence. Privé de grand format, Zemmour serait donc bien frappé à la bourse par son éditeur.

Négociations au sommet

Mais qu’en est-il du grand patron d’Albin Michel, Francis Esmenard ? Lui qui avait personnellement fait venir Eric Zemmour dans son groupe, réputé pour sa mainmise et son contrôle, comment aborde-t-il la situation ? En interne, on assure que la gestion par Haéri provoque des grincements de dents au plus haut niveau : « Esmenard lui aurait dit de s’en démerder », assurent plusieurs sources.

D’autres pointent que des années de guerre idéologique se concrétisent ici : ceux qui refusaient, par conviction politique, l’arrivée d’auteurs de droite (ou assimilés) dans la maison. Et l’homme qui tenait la barre, avec finesse : Francis Esmenard. « Avec l’arrivée de Haéri, la balance a fini par pencher en faveur de l’idéologie », conclut une ancienne de la société. « C’est d’ailleurs bien ce qui est mis en avant dans leur communiqué, un différend portant sur le “combat idéologique” avéré de Zemmour – ou prêté du moins. »

D’autant que ce 1er juillet, un rebondissement prévisible a mis le feu aux poudres : Albin Michel aurait reçu par courrier d’avocat une proposition de conciliation de Zemmour. Joint par ActuaLitté, Francis Esmenard indique « ne pas être au courant pour l'instant. J'en discute actuellement avec Gilles Haéri. Pour le moment, nous n'avons rien à dire », précise le responsable de la maison.

Selon différents témoignages, il s'agirait d'une demande formulée de plusieurs millions d’euros d’indemnisation, pour cette rupture unilatérale de contrat – on évoque même une sommation par huissier, élément que nous ne sommes pas parvenus à vérifier. De son côté, le cabinet de l'avocat d'Éric Zemmour peinait à réfuter des discussions en cours, nous renvoyant vers Maître Olivier Pardo. Le conseil n'a pas infirmé les montants avancés, sans apporter toutefois de précisions sur les actuelles tractations.

« Tout ce qui est dit de façon très précise dans le communiqué est rigoureusement exact. J’assume totalement ces propos, et notre avocat a toutes les pièces en attestant », indiquait Gilles Haéri à Télérama. Les négociations pourraient toutefois être sensibles...

À ce stade, on ne peut qu'imaginer une reprise en main par Francis Esmenard, et que le grand patron se décide à s'occuper, relationnellement, du dossier dans une logique d'apaisement. La perspective d'une contreproposition émanant de celui qui avait rallié Zemmour semble la plus probable, pour que cesse la confrontation – et couper court à toute procédure judiciaire. « Dans tous les cas, les sommes récoltées participeraient évidemment à financer une campagne, si besoin… »

